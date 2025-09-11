¿Te gustaría tener un pedazo de ‘El Laberinto del Fauno’? Guillermo del Toro subasta piezas únicas de sus películas

El reconocido cineasta mexicano Guillermo del Toro , ganador del Óscar y amante del cine de horror y la fantasía, subastará una parte de su colección personal. La noticia ha causado gran revuelo entre coleccionistas y fanáticos del género, ya que se trata de piezas únicas que han formado parte del imaginario del director durante décadas.

Pronto muchos de esos tesoros dejarán de ser solo suyos, permitiendo que encuentren un nuevo hogar en las vitrinas, estanterías o rincones de las casas de sus admiradores. Te contamos cómo podrás participar y qué objetos serán subastados.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cuándo es la subasta de Guillermo del Toro?

La subasta se llevará a cabo a través de la casa Heritage Auctions, especializada en arte, cine y objetos de colección. La primera de ellas comenzará el 26 de septiembre y el año que viene se subastarán otros dos lotes.

La colección de Guillermo del Toro es única. Cada pieza ofrece una ventana al corazón y la mente de un verdadero autor -dijo Joe Maddalena, vicepresidente ejecutivo de Heritage Auctions

¿Qué piezas subastará Guillermo del Toro?

Los lotes de esta primera edición incluyen bocetos conceptuales de:



‘Cronos’ (1992)

Utilería de ‘Hellboy II’ (2008)

Maquetas originales del Hombre Anfibio de ‘La forma del agua’

Piezas de ‘El laberinto del fauno’

Bocetos del Hombre Pálido

¿Por qué habrá subasta de Guillermo del Toro?

La decisión de Del Toro se vio impulsada por los incendios forestales que devastaron Los Ángeles a principios de este año. Con solo unas horas de sobra, logró salvar alrededor de 120 de los más de 5 mil artículos de su colección.

El también guionista señaló que esta iniciativa busca liberar espacio en su “Bleak House”—su famosa casa-museo— y permitir que otros apasionados del género puedan disfrutar y preservar estas reliquias.

Esta situación me hizo consciente del tamaño imposible de la colección y de la responsabilidad de compartir este tesoro con otros que puedan preservarlo para las generaciones venideras -explicó.

¿Cómo participar en la subasta de Guillermo del Toro?

Si eres fan de Guillermo del Toro y te interesa adquirir alguna de las piezas de su colección, puedes participar en la subasta de varias maneras. Los interesados podrán realizar ofertas en persona, por teléfono, correo o a través de la página web oficial de Heritage Auctions . Si quieres asegurar tu pieza, la página ya permite realizar apartados anticipados que se cerrarán minutos antes del inicio del evento.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.