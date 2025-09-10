¡Adiós Labubus! Así puedes conseguir los llaveros del Sapo Concho de Bad Bunny

Hace poco durante uno de sus conciertos en Puerto Rico, el cantante Bad Bunny apareció con un peluche colgando en su pantalón y rápidamente atrajo la atención de sus fans y de inmediato comenzaron a buscar de qué se trataba y así el Sapo Concho se convirtió en el llavero favorito del momento.

Precio y dónde comprar los llaveros de Sapo Concho

Debido a que muchas personas se interesaron por tener el famoso llavero del Sapo Concho, en la página de Merch oficial de Bad Bunny anunciaron la venta de diferentes diseños y tienen un precio de 35 dólares es decir alrededor de 700 pesos.

Sin embargo, en la página oficial de venta señalan que ya no hay Sapos Concho disponibles. Pero podrás adquirirlo en el Coliseo de Puerto Rico o en alguno de los conciertos de Bad Bunny.

¿Por qué se popularizaron los llaveros del Sapo Concho?

El Sapo Concho aparece en el álbum “Debí tirar más fotos” y aunque pareciera un elemento decorativo lúdico; sin embargo, en el cortometraje, el animal acompaña a Jacobo Morales en un viaje emocional al pasado.

Ambos mantienen diálogos simbólicos sobre la vida y el tiempo perdido. Además, esta especie se convirtió en un personaje para los visuales del nuevo disco de Bad Bunny. El Sapo Concho también aparece en los shorts de Spotify realizando diversas actividades como limpiar, practicar yoga, vistiéndose y despertándose que se sincronizan con las canciones del álbum.

Origen del Sapo Concho

El Sapo Concho es una especie endémica de Puerto Rico que está en peligro de extinción debido a que solo se reproducen de forma natural en los charcos después de intensos periodos de lluvia. Es un anfibio de tamaño mediano que es de color amarillo y marrón oscuro. Se distingue por las protuberancias que tiene encima de los ojos y su hocico curvo y largo.

