4 características que revelan que eres una pick me girl

“Me choca el drama”, ¿es una de tus frases favoritas? Pon atención, porque tú podrías ser una pick me girl sin siquiera haberte dado cuenta. Afortunadamente, la psicología ofrece algunas características que revelan si encajas en este tipo de comportamiento de mujeres que buscan diferenciarse de las demás para obtener la aprobación masculina.

Pero, ¿cómo saber si eres una pick me girl? Si aún no comprendes al cien por ciento el significado de este tipo de comportamiento, sigue leyendo porque en adn40 te ayudaremos a analizar ciertas actitudes que te hará descubrir si eres una pick me girl en potencia. ¿Lista?

¿Qué es una pick me girl?

De acuerdo con el sitio especializado Psychology Today, el término pick-me girl, que quiere decir “elígeme”, se refiere a las mujeres que abogan por la validación masculina a menudo menospreciando y criticando a otras mujeres. Es decir, que tienen una misoginia internalizada.

Una pick me girl suele reducir a otras mujeres a estereotipos que creen que los hombres desprecian. Su objetivo es presentarse como más agradables y aceptables para los hombres que las demás. No obstante, no es bueno usar el término con ligereza, pues existe mujeres que sí coinciden en gustos con los hombres y no necesariamente entran en la categoría de pick me girl.

¿Cómo saber si soy una pick me girl?

De acuerdo con la psicóloga especialista Jessica Houston, para lograra ser la elegida, una pick me girl muestra 4 comportamientos característicos:



Sentir que las mujeres son “demasiado complicadas” y preferir amistades masculinas Criticar a otras mujeres por usar maquillaje, ropa llamativa o comportamientos considerados “femeninos” Justificar actitudes machistas Agradar a los hombres por encima de todo, incluso a costa de su dignidad o bienestar.

Ejemplos famosos de pick me girl

Meredith Grey : Aunque se trata de un personaje ficticio, Meredith es la principal exponente de una pick me girl, pues siempre prioriza a Derek Shepherd aunque dañe su dignidad.

: Aunque se trata de un personaje ficticio, Meredith es la principal exponente de una pick me girl, pues siempre prioriza a Derek Shepherd aunque dañe su dignidad. Bella Swan de Crepúsculo

Preguntas que puedo hacerme para descubrir si soy una pick me

¿Conoces algún otro personaje que sea una pick me girl? Si descubriste alguno de estos comportamientos en tí misma y sospechas que puedes ser una pick me te dejamos algunas preguntas que pueden ayudarte a reflexionar al respecto:

¿Me cuesta reconocer cualidades positivas en otras mujeres sin sentirme en competencia?

sin sentirme en competencia? ¿Siento que mi valor aumenta cuando un hombre me dice que “no soy como las demás” ?

? ¿Me cuesta mostrar mi vulnerabilidad o mis intereses porque temo que me vean como “una chica más”?

Recuerda, no se trata de etiquetarte como una pick me girl, sino de identificar si algunas actitudes las haces por presión externa y no porque realmente reflejan quién eres.

