Ya no seas el aburrido de la fiesta, estos son los beneficios de bailar para tu salud

Para nadie es un secreto que bailar , es algo que se lleva por las venas, y aunque no lo hagas de manera profesional, hay quienes no pierden la oportunidad de mostrar sus mejores pasos de baile en las reuniones familiares o con amigos, pero hay quienes no son los mejores sobre la pista por lo que mejor optan por no unirse, pero aunque no lo crea, diferentes estudios lo avalan como uno de los mayores beneficios para la salud y esto es lo que tienes que saber.

Y es que esta habilidad del baile es una de las pocas en todo el mundo que es practicado por personas de todas las edades, desde niños hasta adultos de la tercera edad, quienes no pierden la oportunidad de mostrar sus mejores pasos en diferentes géneros musicales, por lo que muestran una clara diferencia en las personas que no lo practican y esto se ve principalmente reflejado en su estado de salud.

Aunque no lo creas, sus beneficios de este ‘deporte’ no sólo se centra en lo físico sino también en lo mental y hasta dentro del organismo, por lo que una gran mayoría de especialistas lo recomiendan para que forme parte de nuestras vidas, y esto es lo que dice la ciencia y estamos seguros de que vas a querer iniciar a practicar lo antes posible, toma nota.

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, esta acción se define como: “Ejecutar movimientos acompasados con el cuerpo, brazos y pies”; pues además es una de las prácticas que con su versatilidad puedes realizarla con pareja, sólo o en conjunto, y los especialistas han dejado al descubierto que es una de las actividades físicas que más aporta al curpo y esto es lo que tienes que saber.

Reuters El bailar es una de las mejores beneficios para un perfecto estado de salud

Los mejores beneficios de bailar

De acuerdo con un estudio realizado por la Facultad de Medicina de Harvard, se han realizado diferentes estudios en donde se ha demostrado que el baile es una verdadera joya para la salud, ya que los seres humanos de todas las edades pueden realizarlo sin complicación alguna.

Y es que la famosa Universidad realizó un estudio en el que se incluyó a 48 mil personas del Reino Unido quienes realizan diferentes bailes a lo largo de su vida y que tienen más de 40 años de vida, mismo en el que quedó demostrado que las personas que realizan sus movimientos de baile tienen mucho menor posibilidad de presentar enfermedades cardiacas y a esto se suman muchos otros beneficios como:



Pérdida de peso

Disminuye el estrés y la ansiedad

Mejora la confianza y el autoestima

Estimula la memoria

Ayuda a evitar los efectos de la enfermedad de Alzheimer

Elimina las atrofias musculares

Mejora el estado de ánimo y el humor

