James Gunn revela nombre y fecha de estreno de la secuela de Superman

Superman es uno de los personajes de DC más queridos y James Gunn confirmó que habrá una secuela que se llamará “El hombre del mañana” y se estrenará en 2027 y de inmediato han comenzado a generar muchas teorías en redes sociales.

James Gunn confirma secuela de Superman

Fue mediante su cuenta de X, que James Gunn sorprendió a los fanáticos de DC con el anuncio de la secuela donde revela que se llamará “El Hombre del mañana” y aparece una imagen con el dibujo de Superman junto a Lex Luthor vestido con su armadura de guerra. Esa armadura es la que el villano ha lucido en las historietas desde Action Comics en 1983 para combatir con seres del planeta Kriptón lo que sugiere que habrá secuencias de peleas.

La película se estrenará el 9 de julio de 2027 y ya ha generado mucha expectativa entre los fanáticos del Hombre de Acero.

Man of Tomorrow. In theatres July 9, 2027. pic.twitter.com/hegJEuRMTk — James Gunn (@JamesGunn) September 3, 2025

Superman, la película más taquillera de 2025

De acuerdo con Box Office Mojo , la película de Superman ha recaudado 612 millones de dólares en la taquilla global por lo que es considerada como la película de superhéroes más taquillera este año.

Datos curiosos de Superman

El Hombre de Acero apareció en las páginas de Action Comics #1 de 1938; su origen tiene varias versiones como que el bebé Kal-El, alimentado por el sol fue criado por los granjeros Jonathan y Martha Kent.

Y para que sepas un poco más de este superhéroe te compartimos algunos datos que quizás no conocías:

Lex Luthor siente resentimiento por Superman porque provocó un accidente que lo dejó calvo.

La Kriptonita es su debilidad, la roja lo hace mutar, la dorada lo deja sin poderes y la verde lo debilita.

Superman tiene 15 hijos debido a los diferentes universos alternos.

Metrópolis esta inspirada en la película de ciencia ficción de 1927.

