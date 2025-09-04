Precio del Hollow Knight Silksong y del Nintendo Switch en septiembre en México

Hollow Knight: Silksong es uno de los videojuegos más esperados y este jueves 4 de septiembre llegó a la Nintendo Switch y Switch 2 y tendrá un precio de poco más de 200 pesos.

Este videojuego es de tipo metroidvania es decir de acción y aventura y fue desarrollado por Team Cherry, conocido por su predecesor Hollow Knight que se lanzó en 2017.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Precio del Hollow Knight: Silksong en la Nintendo Switch

El precio del Hollow Knight: Silksong es de 227.99 pesos en eShop, esto es una sorpresa pues la mayoría de los juegos alcanzan hasta los mil 200 pesos. Sin embargo, debido a la popularidad del juego, tiendas como la eShop han colapsado pues miles de personas están tratando de descargar el videojuego.

Cabe señalar que si planeas comprar la Switch 2 más adelante, si compras el juego en la versión para la Nintendo Switch podrás actualizar gratis a la versión 2.

¿De qué trata Hollow Knight: Silksong?

En esta secuela, Hornet , la princesa de Hallownest se embarca en un viaje a través del nuevo reino de Pharloom. Los jugadores explorarán un mundo lleno de peligros, secretos y nuevos enemigos. Esta nueva versión tiene características nuevas en comparación con el anterior entre las que destacan:



Nuevas habilidades de Hornet que permiten una jugabilidad más fluida y dinámica.

Sistema de misiones con cuatro categorías: Gather, Wayfarer, Hunt y Grand Hunt.

Habrá más de 200 nuevos enemigos y más de 40 jefes.

Recursos y mecánicas de juego con funciones específicas como la compra de objetos y la reparación de herramientas.

¿Cuánto cuesta la Nintendo Switch 1 y 2 en septiembre?

El precio de la Nintendo Switch varía dependiendo de la tienda donde la compres. La Switch se vende en 9 mil 257 pesos en tiendas departamentales; pero en Amazon hay una super promoción y la 2 con Mario Kart World se vende en 9 mil 554 pesos.

Novedades, juegos y precio de la Nintendo Switch 2 [VIDEO] Nintendo lanzará la consola Switch 2 y tiene varias novedades en comparación con la 1, además, tendrá juegos exclusivos para sacar provecho a los nuevos joycon.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.