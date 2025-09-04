Precio del Hollow Knight Silksong y del Nintendo Switch en septiembre en México
El videojuego desarrollado por Team Cherry destaca por su diseño de mapas y la obtención de habilidades por parte del personaje principal.
Hollow Knight: Silksong es uno de los videojuegos más esperados y este jueves 4 de septiembre llegó a la Nintendo Switch y Switch 2 y tendrá un precio de poco más de 200 pesos.
Este videojuego es de tipo metroidvania es decir de acción y aventura y fue desarrollado por Team Cherry, conocido por su predecesor Hollow Knight que se lanzó en 2017.
Precio del Hollow Knight: Silksong en la Nintendo Switch
El precio del Hollow Knight: Silksong es de 227.99 pesos en eShop, esto es una sorpresa pues la mayoría de los juegos alcanzan hasta los mil 200 pesos. Sin embargo, debido a la popularidad del juego, tiendas como la eShop han colapsado pues miles de personas están tratando de descargar el videojuego.
Cabe señalar que si planeas comprar la Switch 2 más adelante, si compras el juego en la versión para la Nintendo Switch podrás actualizar gratis a la versión 2.
¿De qué trata Hollow Knight: Silksong?
En esta secuela,
Hornet
, la princesa de Hallownest se embarca en un viaje a través del nuevo reino de Pharloom. Los jugadores explorarán un mundo lleno de peligros, secretos y nuevos enemigos. Esta nueva versión tiene características nuevas en comparación con el anterior entre las que destacan:
- Nuevas habilidades de Hornet que permiten una jugabilidad más fluida y dinámica.
- Sistema de misiones con cuatro categorías: Gather, Wayfarer, Hunt y Grand Hunt.
- Habrá más de 200 nuevos enemigos y más de 40 jefes.
- Recursos y mecánicas de juego con funciones específicas como la compra de objetos y la reparación de herramientas.
¿Cuánto cuesta la Nintendo Switch 1 y 2 en septiembre?
El precio de la Nintendo Switch varía dependiendo de la tienda donde la compres. La Switch se vende en 9 mil 257 pesos en tiendas departamentales; pero en Amazon hay una super promoción y la 2 con Mario Kart World se vende en 9 mil 554 pesos.
