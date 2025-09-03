Tu momento más humilde: Así es el “Shrekking”, la moda de salir con alguien menos atractivo

El término “ Shrekking ” es uno de los que más se han viralizado en los últimos meses en redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y demás, pues esta práctica consiste en salir con alguien “menos atractivo” con la esperanza de que sea mejor persona y en general, mejor que relaciones anteriores.

La moda que se ha ido replicando entre generadores de contenido ha causado mucha polémica en las diferentes plataformas, pues mientras unos lo consideran como “acto de caridad”, otros lo critican por ser un término que menosprecia y cosifica a los hombres por su apariencia física.

Supuesta abogada en estado inconveniente insulta a policías de la SSC CDMX [VIDEO] Las elementos de la SSC CDMX emitieron una denuncia por discriminación en su contra; la presunta abogada las insultó mientras estaba en estado incoveniente.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo surgió la moda del Shrekking?

A grandes rasgos el término Shrekking surgió entre mujeres que salen con hombres “menos atractivos que ellas” esperando que las traten mejor, esto en comparación con aquellos “de su nivel” y que en muchas ocasiones terminan en rupturas amorosas dolorosas.

Este término surgió por la referencia de la apariencia física de algunas personas en comparación con el personaje de Shrek, el icónico ogro verde de DreamWorks y el cual se destaca por su “mala apariencia” pero fidelidad y amor por Fiona.

Problemas de la moda del Shrekking en México

De acuerdo con algunos testimonios que han surgido en las diferentes plataformas de las redes sociales en muchas ocasiones el llamado Shrekking no suele ser tan bueno, pues lejos de que mejoren las experiencias de relaciones amorosas, en ocasiones suelen ser igual que vivencias anteriores.

Se señala que el problema de esta acción radica cuando el “Shrek” termina siendo igual que cualquier otra persona, esto en términos de relaciones amorosas.

¿Qué dicen las redes sociales sobre el Shrekking?

Como era de esperarse esta acción comenzó a generar mucha polémica entre los usuarios de las redes sociales , pues mientras muchos señalan que se puede tomar como un “acto de caridad”, muchos otros acusan discriminación y cosificación para las vícitmas.

Retos y modas virales en redes sociales

Con lo viral que se ha hecho esta actividad en las diferentes plataformas de las redes sociales, vale la pena destacar que en pleno 2025 existen tendencias y modas activas que han generado polémicas y comentarios divididos entre los usuarios.

Algunos de estos son:

Desafíos de bailes

Retos virales de bromas

Cadena de imitación

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.