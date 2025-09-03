El Gran Museo Egipcio ya tiene fecha de apertura ¡después de 20 años!

Después de 20 años de retraso, el Gran Museo Egipcio abrirá finalmente sus puertas el próximo 1 de noviembre. El espectacular recinto cultural está ubicado junto a las pirámides de Giza , sin duda, se trata de una apuesta que transformará el turismo en el país.

El gobierno egipcio promete que este nuevo museo será un ícono arquitectónico y turístico que será el mayor escaparate del legado faraónico.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué es el Gran Museo Egipcio?

Con una poderosa inversión de más de 1,500 millones de dólares, el Gran Museo Egipcio será el nuevo ícono turístico y una muestra de la esplendorosa modernización del país africano.

Sin duda se trata de una estrategia que le brindará un impulso histórico al turismo el El Cairo, lo que lo convertirá en una de las zonas que brindará una derrama económica de gran impacto a la nación egipcia.

El Gran Museo de Egipto es un recinto cultural que busca proyectar la riqueza de esta civilización milenaria y recuperar terreno como referente cultural global.

¿Qué veremos en el Gran Museo de Egipto?

Los visitantes que acudan al museo en Egipto, a partir del 1 de noviembre de 2025, podrán ingresar únicamente a 12 salas en las que podrán disfrutar de 14,000 piezas de 57,000 que estarán expuestas en este lugar.

Las piezas proceden en su mayoría del Museo Egipcio de la plaza Tahrir, aunque también se ha nutrido de descubrimientos recientes realizados por misiones egipcias e internacionales.

Entre los mayores tesoros de la cultura egipcia que se podrán ver en este museo se encuentra el ajuar completo de Tutankamón, con cerca de 5,000 piezas, algunas de ellas nunca vistas hasta ahora. El recinto en el que se expondrá esta impactante colección consta de 7,200 metros cuadrados y lucirá una espectacular escenografía para que los visitantes tengan una verdadera experiencia inmersiva y un viaje en el tiempo a través de la historia de Egipto.

Y, por si fuera poco, los visitantes también podrán admirar los barcos solares descubiertos junto a la Gran Pirámide de Keops.

¿Se podrá realizar una visita virtual al Museo de Egipto?

Por el momento, se pueden realizar visitas virtuales al Museo Egipcio y otros sitios históricos de Egipto a través de la tecnología de recorridos virtuales en 3D y 360°, disponibles en el sitio web del Ministerio de Antigüedades de Egipto, en recorridos de plataformas como Smithsonian Journeys y videos de YouTube.

Se espera que también puedan realizarse visitas virtueales al Gran Museo Egipcio en breve.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.