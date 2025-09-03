VIDEO: Lady Gaga y Tim Burton estrenan clip musical filmado en la Islas de las Muñecas en Xochimilco

Después de semanas de espera este miércoles 3 de septiembre Lady Gaga lanzó oficialmente su nueva canción y video titulado “The Dead Dance”, el cual fue grabado por Tim Burton dentro de la Isla de las Muñecas ubicada en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México (CDMX).

El video presentado en blanco y negro muestra a la artista estadounidense frente a una pared completamente llena de muñecas “aterradoras”, esto mientras realiza un báile característico de la canción al mismo tiempo que los juguetes “cobran vida” para sumarse a la rutina de la cantante.

¿De qué habla la nueva canción de Lady Gaga?

La letra de la nueva canción de Lady Gaga está cargada de sentimientos, emociones y posiblemente un “corazón roto”, pues a lo largo de la misma, la artista lanza versos como “robaste mis pensamientos antes de que los soñara”, “este adiós no es ninguna sorpresa” y “este adiós no me hará llorar”.

Sin embargo, la temática de la canción se centra en el llamado “baile de los muertos”, el cual replica la misma artista a lo largo de la Isla de las Muñecas conocida en México por sus historias de terror.

¿Por qué se grabó el nuevo video de Lady Gaga en la Isla de las Muñecas?

Vale la pena mencionar que desde julio pasado se comenzó a rumorar que la intérprete de “Shallow” se encontraba en la Ciudad de México (CDMX) filmando el video de una de sus nuevas canciones, pues fue vista con el productor de cine Tim Burton en la zona sur de la capital.

Se señaló que esta zona de la capital del país atrajó la atención de la cantante por lo tétrico de la famosa isla, así como la historia de terror que alberga toda el área dentro de los canales de Xochimilco.

Tim Burton filmó el video de la cantante norteamericana

Vale la pena señalar que Tim Burton, productor de películas como Beetlejuice, Sombras Tenebrosas, El Cadáver de la Novia y demás, fue el encargado de filmar el nuevo video de la cantante norteamericana.

Tras ello, la artista participó en uno de los proyectos de serie de televisión que salen a través de una plataforma de streaming, pues la figura de Joker 2 tuvo un papel especial en la entrega de Merlina 2 en donde incluso salió su nueva canción “The Dead Dance”.

¿Habrá nuevo álbum de Lady Gaga?

Es importante señalar que hasta el momento no se ha dado conocer si Lady Gaga lanzará un nuevo álbum en el que incluya la canción “The Dead Dance”, pues el lanzamiento del sencillo se dio en medio de su gira mundial “The Mayhem Ball”.

