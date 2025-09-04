La Inteligencia Artifical superará al humano más rápido de lo que imaginamos, ¿amenaza o herramienta del futuro?

La inteligencia artificial (IA) está avanzando a un ritmo acelerado y pronto podría superar a la inteligencia humana, creando por primera vez en la historia una alternativa capaz de competir directamente con las personas. Así lo advirtió este jueves el futurista australiano Brett King, reconocido por su labor como presentador del podcast Breaking Banks.

King señaló que la IA podría convertirse en la fuerza más destructiva para la civilización humana y los sistemas económicos globales, destacando su capacidad para alterar profundamente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos.

“La IA es un punto de inflexión radical y está transformando nuestra forma de vida”, dijo.

Una revolución más rápida de lo esperado

Según King, la magnitud de la transformación que representa la inteligencia artificial solo puede compararse con el impacto global del cambio climático. “Sin embargo, la IA cambiará la sociedad de formas que hoy ni siquiera podemos imaginar, y lo está haciendo mucho más rápido de lo que esperábamos”, advirtió.

Este crecimiento exponencial plantea interrogantes sobre la capacidad de las sociedades para adaptarse a un entorno donde las máquinas no solo ejecutan tareas, sino que también toman decisiones que antes eran exclusivas del ser humano.

¿Una amenaza evitable?

A pesar de sus advertencias, King no descarta un futuro en el que la IA pueda ser gestionada de forma responsable . Sostiene que, con el enfoque adecuado, esta tecnología podría transformarse en una poderosa herramienta al servicio de la humanidad.

“Dado el papel que jugará la inteligencia artificial y el desafío que supone el cambio climático, debemos desarrollar un mecanismo que nos permita gestionar el mundo mediante el consenso”, propuso. Este enfoque, aseguró, sería clave para evitar grandes conflictos y fomentar la cooperación internacional frente a los retos globales.

