Estrenan tráiler de nueva adaptación de ‘Cumbres Borrascosas’ y arden las redes sociales

La nueva adaptación cinematográfica de Cumbres Borrascosas , dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, ha generado una ola de reacciones divididas tras el lanzamiento de su tráiler.

Mientras algunos aplauden su enfoque audaz y moderno, otros consideran que se aleja demasiado del espíritu original de la obra de Emily Brontë.

Tráiler adelanta una visión provocadora y sensual de ‘Cumbre Borrascosas’

Por lo que se ve en el adelanto de la película, Fennell, conocida por su estilo transgresor en películas como Hermosa Venganza y Saltburn , optó por una interpretación visualmente estilizada y cargada de erotismo.

El tráiler presenta escenas explícitas que incluyen elementos como látigos, corsés y simbolismos sexuales, lo que ha llevado a algunos espectadores a compararlo con franquicias como 50 sombras de Grey .

La elección de la música también ha sido motivo de debate; la canción Charli XCX en el tráiler ha sido criticada por no coincidir con la atmósfera gótica de la novela original.

Pese a críticas, fanáticos aseguran que asistirán al cine

Las redes sociales han sido un hervidero de opiniones. Algunos usuarios califican el tráiler como una “versión barata y pornográfica de una obra maestra”, mientras que otros defienden la libertad creativa de Fennell para reinterpretar el clásico.

Además, se ha señalado el “blanqueamiento” de los personajes, ya que los actores principales no coinciden con las descripciones originales de los personajes en la novela.

Pese a estos señalamientos, la mayoría de las críticas han terminado con un “ahí nos vemos”, claro señalamiento de que asistirán a las salas de cine en febrero próximo.

¿Fidelidad o reinvención en Cumbres Borrascosas?

La controversia también se extiende a la fidelidad al texto original. Algunos críticos argumentan que la adaptación sacrifica la profundidad emocional y psicológica de la novela en favor de una estética sensacionalista.

Otros, sin embargo, creen que Fennell está intentando capturar la intensidad y pasión reprimida que caracteriza a la relación entre Catherine y Heathcliff.

¿Cuándo se estrena Cumbres Borrascosas en México?

La nueva película de este clásico de la literatura tiene programado su estreno en cines el 13 de febrero de 2026 en Estados Unidos y el Reino Unido, coincidiendo con el fin de semana de San Valentín.

Por su parte, en México, el estreno está previsto entre el 12 y 13 de febrero de 2026.

Reparto de Cumbres Borrascosas

El reparto de Cumbres Borrascosas está encabezado por Margot Robbie y Jacob Elordi , quienes interpretan a Catherine Earnshaw y Heathcliff, respectivamente.

Esta adaptación moderna del clásico de Emily Brontë también cuenta con un elenco destacado:



Hong Chau como Nelly Dean

Shazad Latif como Edgar Linton

Alison Oliver como Isabella Linton

Martin Clunes y Ewan Mitchell en papeles secundarios

Charlotte Mellington, Owen Cooper y Vy Nguyen como las versiones jóvenes de Catherine, Heathcliff y Nelly, respectivamente.

