Lanzan GPT-5 y esto es todo sobre la nueva Inteligencia Artificial de Open IA que alcanza un “nivel de doctorado”

GPT-5 ya está aquí y promete revolucionar la forma en que interactuamos con la Inteligencia Artificial (IA). Este nuevo modelo, desarrollado por OpenAI, destaca por ofrecer respuestas más precisas, razonamiento avanzado y una experiencia más cercana a hablar con un experto humano.

En adn40 te explicamos sus funciones, capacidades, disponibilidad, comparación con otros modelos e implicaciones éticas.

¿Qué novedades incluye GPT-5 respecto a versiones anteriores?

GPT-5 mejora en aspectos clave como velocidad, precisión y comprensión del lenguaje. Una de sus principales innovaciones es su habilidad para crear software completo, algo que lo vuelve una herramienta muy útil para desarrolladores.

Además, se redujo significativamente el número de errores conocidos como “alucinaciones” (respuestas falsas o inexactas), y sus respuestas ahora reflejan una lógica más coherente, cercana a la forma en que razona un ser humano.

¿Qué tan inteligente es el modelo GPT-5?

OpenAI afirma que GPT-5 puede razonar a un nivel comparable al de un doctorado. Si bien esto no implica entendimiento humano real, sí permite que las respuestas sean más profundas, estructuradas y útiles en áreas como educación, medicina, ciencia o programación.

Expertos, sin embargo, advierten que la IA sigue siendo una herramienta, no un reemplazo de la mente humana, y que su impacto real dependerá de cómo se aplique en el mundo real.

¿Qué cambios trae para los usuarios de ChatGPT?

GPT-5 está disponible para todos los usuarios de ChatGPT, incluso en el plan gratuito, aunque con ciertas limitaciones. Esto representa un cambio hacia una IA más accesible, sin dejar de ofrecer funciones avanzadas para quienes se suscriben a planes de pago.

OpenAI aún no ha detallado los precios ni los límites exactos, pero la herramienta ya puede usarse desde el navegador o la app oficial.

¿Cómo se compara GPT-5 con otros modelos como Grok de xAI?

A diferencia de Grok, desarrollado por xAI (la empresa de Elon Musk), GPT-5 destaca por su enfoque en el razonamiento lógico, la precisión y la ética en las respuestas. Grok se promocionó por su estilo directo y desafiante, mientras que GPT-5 busca ofrecer un tono más responsable y útil.

OpenAI implementó medidas para evitar que GPT-5 influya negativamente en decisiones personales sensibles. En lugar de dar respuestas directas en temas como relaciones o salud mental, ahora invita a reflexionar con preguntas abiertas.

going to try live-tweeting the GPT-5 livestream.



first, GPT-5 in an integrated model, meaning no more model switcher and it decides when it needs to think harder or not.



it is very smart, intuitive, and fast.



it is available to everyone, including the free tier, w/reasoning! — Sam Altman (@sama) August 7, 2025

Sam Altman, CEO de OpenAI, declaró que se debe evitar una relación emocional dependiente con la IA, y que el verdadero valor del sistema está en su uso racional, no emocional.

