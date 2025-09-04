Jason Momoa, Roman Reigns y 50 Cent, serán protagonistas en película de Street Fighter; cast completo
La película de Street Fighter se estrenará a finales del próximo 2026; el filme ya está en producción y se revelaron a los protagonistas como Cody Rhodes.
Después de semanas de especulaciones este jueves 4 de septiembre se confirmó que el elenco de la película de Street Fighter estará comando por Jason Momoa, 50 Cent, Andrew Koji y los luchadores de la WWE conocidos mundialmente como Roman Reigns y Cody Rhodes.
Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que las cuentas oficiales del icónico videojuego revelaron que la película se estará estrenando el próximo 2026, por lo cual aún restan trabajos importantes de producción del filme.
Elenco completo de la película de Street Fighter
Serán un total de 17 actores los que le estarán dando vida a los personajes oficiales y principales de Street Fighter empezando por Andrew Koji, el cual interpretará a Ryu, uno de los más queridos y fuertes del videojuego.
El resto del elenco oficial es el siguiente:
- Noah Centineo como Ken
- Callina Liang como Chun-Li
- Cody Rhodes como Guile
- Orville Peck como Vega
- 50 Cent como Barlog
- Jason Momoa como Blanka
- Vidyut Jammwal como Dhalsim
- Olivier Richters como Zangief
- Hirooki Goto como E. Honda
- David Dastmalchian como M. Bison
- Roman Reigns como Akuma
- Andrew Schulz como Dan Hibiki
- Eric André como Don Sauvage
- Mel Jarnson como Cammy
- Rayna Vallandingham como Juli
- Alexander Volkanovski como Joe
Secrets don’t last long in the arena—Street Fighter is now in production. In theaters October 16, 2026.— Street Fighter Movie (@Street_Fighter) September 4, 2025
Let the tournament begin!#StreetFighterMovie pic.twitter.com/HhDKL39i5H
¿Cómo va la producción de la película de Street Fighter?
De acuerdo con la información que se ha ido revelando en los últimos días, la película del videojuego de peleas callejeras está en las etapas finales de la producción, por lo cual aún restan puntos importantes para que salga en la pantalla grande.
Pese a ello, se detalló que con el anuncio oficial de todos los integrantes del elenco, en los próximos meses podríamos conocer el primer adelanto oficial de la película que llegará a los cines de todo el mundo muy pronto.
¿Cuándo sale Street Fighter?
El lanzamiento global de la película está programado para el 16 de octubre del 2026, por lo cual aún falta poco más de un año para poder ver a personajes icónicos como Ryu, Ken, Akuma y demás “cobrar vida”.
Personajes principales del videojuego
Es importante mencionar que todos los personajes antes mencionados se encuentran entre los más queridos por los gamers que llegaron a jugar Street Fighter, sin embargo, quedaron fuera algunos como Retsu, Juri, Zangief, Sagat y Balrog.
