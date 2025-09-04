Jason Momoa, Roman Reigns y 50 Cent, serán protagonistas en película de Street Fighter; cast completo

Después de semanas de especulaciones este jueves 4 de septiembre se confirmó que el elenco de la película de Street Fighter estará comando por Jason Momoa, 50 Cent, Andrew Koji y los luchadores de la WWE conocidos mundialmente como Roman Reigns y Cody Rhodes.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que las cuentas oficiales del icónico videojuego revelaron que la película se estará estrenando el próximo 2026, por lo cual aún restan trabajos importantes de producción del filme.

Elenco completo de la película de Street Fighter

Serán un total de 17 actores los que le estarán dando vida a los personajes oficiales y principales de Street Fighter empezando por Andrew Koji, el cual interpretará a Ryu, uno de los más queridos y fuertes del videojuego.

El resto del elenco oficial es el siguiente:

Noah Centineo como Ken

Callina Liang como Chun-Li

Cody Rhodes como Guile

Orville Peck como Vega

50 Cent como Barlog

Jason Momoa como Blanka

Vidyut Jammwal como Dhalsim

Olivier Richters como Zangief

Hirooki Goto como E. Honda

David Dastmalchian como M. Bison

Roman Reigns como Akuma

Andrew Schulz como Dan Hibiki

Eric André como Don Sauvage

Mel Jarnson como Cammy

Rayna Vallandingham como Juli

Alexander Volkanovski como Joe

¿Cómo va la producción de la película de Street Fighter?

De acuerdo con la información que se ha ido revelando en los últimos días, la película del videojuego de peleas callejeras está en las etapas finales de la producción, por lo cual aún restan puntos importantes para que salga en la pantalla grande.

Pese a ello, se detalló que con el anuncio oficial de todos los integrantes del elenco, en los próximos meses podríamos conocer el primer adelanto oficial de la película que llegará a los cines de todo el mundo muy pronto.

¿Cuándo sale Street Fighter?

El lanzamiento global de la película está programado para el 16 de octubre del 2026, por lo cual aún falta poco más de un año para poder ver a personajes icónicos como Ryu, Ken, Akuma y demás “cobrar vida”.

Personajes principales del videojuego

Es importante mencionar que todos los personajes antes mencionados se encuentran entre los más queridos por los gamers que llegaron a jugar Street Fighter, sin embargo, quedaron fuera algunos como Retsu, Juri, Zangief, Sagat y Balrog.

