Karol G llega al Vaticano; detalles del concierto histórico que se podrá ver por streaming

El próximo sábado 13 de septiembre, la Plaza de San Pedro en el Vaticano será escenario de un evento histórico: el concierto Grace from the World, que reunirá a artistas de talla mundial como Karol G , Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend y Teddy Swims, entre otros.

La presentación cerrará el Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana , encabezado por el papa León XIV y será transmitida en vivo en Disney+ además de otras plataformas internacionales.

La razón detrás del concierto ‘Grace from the World”

El concierto busca enviar un mensaje global de fraternidad y paz, combinando música, reflexión y un montaje visual único.

X Karol G se presentará en el Vaticano

Durante el evento se presentará un espectáculo de drones y luces inspirado en la Capilla Sixtina que iluminará la Plaza de San Pedro, creando una experiencia inmersiva para los asistentes y el público que lo siga en transmisión.

De acuerdo con la organización, será la primera vez en la historia que se realice un concierto de esta magnitud en el Vaticano con artistas de diversos géneros, desde la música clásica hasta el reguetón.

Horario de la transmisión en Disney

Se espera que para el público mexicano, el concierto podría verse en vivo a través de Disney+ el sábado 13 de septiembre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México); no obstante, aún no se ha confirmado que sea visible para el país, pero sí para Estados Unidos (EUA).

La transmisión también estará disponible en Hulu (en EUA) y en ABC News Live. Cabe recordar que, para acceder, se necesita una suscripción activa a Disney+.

Además de Karol G, estos otros artistas estarán en el Vaticano

Los cantantes confirmados para el concierto en el Vaticano son:



Karol G

Andrea Bocelli

Pharrell Williams (junto al coro Voices of Fire)

(junto al coro Voices of Fire) John Legend

Teddy Swims

Clipse

Jelly Roll

Angélique Kidjo

Además, habrá un coro de 250 voces y participación de artistas internacionales adicionales, aunque sus nombres aún no han sido revelados.

¿Cantarán juntos Karol G y Andrea Bocelli?

Este concierto podría unir a Karol G y Andrea Bocelli, quienes recientemente lanzaron una nueva versión del clásico Vivo por ella, incluida en el álbum de duetos del tenor italiano.

Grace from the World será más que un espectáculo: es un llamado global a la solidaridad y la paz, impulsado por líderes religiosos, artistas y pensadores que buscan transformar este ideal en acciones concretas.

De acuerdo al comunicado de la Iglesia católica, desde el Vaticano hasta millones de hogares en México y el mundo, la música será el puente que una a la humanidad.

