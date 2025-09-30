Las famosas que eran clientas del estilista Miguel Ángel de la Mora asesinado en Polanco

En la madrugada del 30 de septiembre, se registró un crimen que conmocionó a la Ciudad de México (CDMX) pues sucedió en la colonia Polanco, una de las zonas más exclusivas de la capital mexicana. Dos sujetos que viajaban en motocicleta atacaron a balazos a Miguel Ángel de la Mora Larios, estilista de Ángela Aguilar .

El empresario de solo 28 años de edad y originario de Jalisco que falleció en el lugar, tras ser víctima de un ataque directo atendía a celebridades como la hija menor de Pepe Aguilar y su esposo Christian Nodal . Te contamos los detalles de este caso.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Ángela Aguilar y Kenia Os entre las clientas de Miguel Ángel de la Mora

Miguel Ángel de la Mora era un exitoso empresario dueño de dos exclusivos salones de belleza, uno de ellos, ubicado en la calle Moliere casi esquina con la avenida Masaryk, en Polanco, donde ocurrió el crimen. Antes de ser estilista, el joven trabajó como cocinero antes de descubrir su verdadera pasión. Con mucho trabajo abrió su primer salón de belleza Micky Hair en Guadalajara y, después, conquistó la CDMX, donde atrajo a celebridades, reinas de belleza e influencers.

Entre las famosas que visitaban Micky Hair Salon en Polanco se encuentran: Ángela Aguilar , Kenia Os, Natalia Dupeyrón, Priscila Escoto, Regina Peredo y María Fernanda Beltrán Figueroa, Miss Universe México 2024.

Para Mickey, la peluquería iba más allá del estilismo, pues pretendía que cada clienta se sintiera como una estrella.

La esposa de Christian Nodal envía sentido mensaje tras el fallecimiento del estilista

Tras la confirmación del asesinato del estilista, la cantante Ángela Aguilar acudió a sus redes sociales para escribir un sentido mensaje en honor a quien fue su estilista de cabecera.

“Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue solo el peinado. Me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran”, escribió la famosa en sus stories de Instagram.

Instagram Ángela Aguilar escribió sentido mensaje dedicado a su estilista.

Por su parte, la influencer Priscila Escoto envió su pésame a los familiares del joven estilista y dejó un mensaje en sus stories de Instagram.

“Una persona completamente dedicada a su trabajo. Siempre te recordaré como el más trabajador, entregado y talentoso. 13 años dedicados a hacernos sentir bonitas y empoderadas... tu talento, sus clientas y todo lo que lograste hablan por sí solos. Gracias, Micky, por cada momento por tu arte y por tu amistad. siempre te voy a recordar con cariño”, dijo.

¿Qué le pasó al estilista de Ángela Aguilar?

Aunque al principio se pensó que podía haberse tratado de un robo, el periodista Carlos Jiménez dios conocer que Miguel Ángel de la Mora había interpuesto una orden de restricción en contra de un sujeto llamado Eduardo E., hace apenas 20 días antes de su asesinato.

La SSC de la CDMX confirmó que los agresores viajaban en una motocicleta y que dispararon a quemarropa en contra del estilista de las estrellas. Hasta el momento, no se reportan ni detenciones ni indicios de la identidad de los agresores.