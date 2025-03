Nintendo Today, la nueva app para recibir noticias de juegos, lanzamientos y de la Switch 2

Nintendo Direct reveló todos los detalles sobre los próximos lanzamientos y de la Nintendo Switch 2 , así que si eres fan de esta consola, aquí te contamos todos los detalles.

Durante la transmisión se hicieron varios anuncios y se confirmaron algunos lanzamientos que muchos jugadores esperaban, además, se revelaron otros detalles sobre la Nintendo Switch 2.

Nintendo anuncia lanzamiento de nuevos juegos

Luego del éxito con Dragon Quest Remake III, Nintendo sorprende a los usuarios con las dos primeras entregas de la saga que llegarán este 2025. Además. No Sleep For Kaname Date from AI: The Somnium Files estará disponible en el Nintendo Switch el próximo 25 de julio de 2025.

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulles Army estará disponible a partir del 19 de junio de 2025.

Para el 18 de julio de 2025 llegará a la Nintendo Switch Shadow Labyritnth, de Bandai Namco.

PATAPON 1+2 REPLAY tendrá un remake y se lanzará el 11 de julio de 2025.

Otro de los juegos esperados es Story of Seasons que estará disponible el 27 de agosto de 2025.

También habrá novedades para METROID PRIME 4 BEYOND uno de los juegos más ambiciosos de la saga.

Witchbrook llegará en invierno de 2025, aunque no se reveló la fecha exacta.

Tamagotchi Plaza llegará a Nintendo Switch el 27 de junio de 2025.

Rift of the NecroDancer ya esta disponible a partir de hoy en Nintendo Switch.

Además, se lanzó el nuevo tráiler del nuevo Leyendas Pokémon Z-A.

¿Qué juegos llegarán a la Nintendo Switch?

Algunos de los juegos que llegarán al Nintendo Switch son:



High on Life, Star Overdrive

The Wandering VIllage

King of Meat

Lou’s Lagoon y Fantasy Life i: La pequeña Ladrona del tiempo

SaGa Frontier 2 Remastered

App de Nintendo

Nintendo anunció el lanzamiento de Nintendo Today! una aplicación que ya está disponible en iOS y Android donde recibirás noticias e información de todos los juegos. Cuenta con un calendario de eventos donde podrás mantenerte al tanto de todos los cambios y sobre todo de los detalles de la Swtich 2.

