Nintendo Direct: Revelan avances y fechas de lanzamiento de nuevos juegos para la Switch 2

Este jueves 31 de julio se realiza el Nintendo Direct : Partner Showcase que se centra en videojuegos creados por terceros para la Switch y la Switch 2.

Nintendo Direct: Partner Showcase

El primer anuncio de Nintendo fue el Capcom, un nuevo juego de la saga Monster Hunter que se lanzará en 2026 en la Switch 2.

También se reveló el Once upon a Katamari, un juego que te permitirá personalizar a tu personaje y se podrá jugar online. Estará disponible el 24 de octubre en la Nintendo Switch.

Para los que les gusta bailar llega el Just Dance 2026 que será compatible con la Swtich y la Switch 2. Lo podrás adquirir a partir del 14 de octubre.

El 23 de octubre llega el remake de Persona 3 a la Switch 2 y ya se puede reservar en la sShop de la consola.

Chilin by the Fire, un juego que te enseña cómo crear tu propia hoguera ya esta disponible a partir de hoy.

La versión del battle royale Apex Legends llega a la Switch 2 el 5 de agosto.

Mientras que Star Wars Outlaws estará disponible para la Switch 2 el 4 de septiembre y a partir de hoy están disponibles las reservas en la eShop.

El juego de terror de Bloober Team, Cronos: The New Dawn estará disponible para la Nintendo Switch 2 a partir del 5 de septiembre.

Yakuza Kiwami y Yakuza Kiwami 2 estarán disponibles en la Nintendo Switch 2 a partir del 13 de noviembre.

Square Enix anunció un nuevo juego de acción, se trata de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales que estará disponible en 2026. Además, el Octapath Traveler Zero será una nueva entrega de la saga JRPG que llegará a la Switch y la Switch 2 el 4 de diciembre.

Dragon Ball: Sparking! Zero

Desde hace tiempo estaba el rumor de que llegaría etse juego y ahora e suna realidad. Bandai Namco llega con Dragon Ball: Sparking! Zero a ambas consolas de Nintendo . Además, destacan los controles por movimiento usando los Joy-Con 2 de la consola. El juego estará disponible el 14 de noviembre de 2025.

Lanzan nuevo tráiler de Hyrule Warriors: La era del destierro

Por fin presentaron el nuevo tráiler de Hyrule Warriors: La era del destierro para la Switch 2. Hasta el momento no se han revelado más detalles, pero seguramente pronto se dará a conocer la fecha del lanzamiento.

