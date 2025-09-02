Madre renuncia a la custodia de su bebé; estas son sus razones

Una madre se convirtió en tendencia tras compartir un video en el que revela que aceptó divorciarse de su esposo, pero también renunció a la custodia de su bebé de un año de edad.

La polémica declaración de la joven madre cayó como bomba en redes sociales , donde el video generó todo tipo de comentarios, tanto a favor como en contra. En el clip, la mujer explica las razones por las que tomó esta difícil decisión. Te contamos los detalles.

Mujer revela en redes sociales que no quiere la custodia de su hija

Un video de TikTok titulado: ‘Me quiero divorciar y no quiero la custodia de mi hija’ causó impacto entre los internautas. En el clip que ya ha alcanzado más de 52 mil reproducciones y 30 mil comentarios, una joven madre explica que aceptó darle el divorcio a su esposo, pero no está interesada en quedarse con la custodia de su bebé de solo un año de edad.

La mujer explicó que desde el inicio de su relación le dejó muy claro a su pareja que no estaba dispuesta a ser madre soltera , por este motivo tampoco quería tener hijos; no obstante, luego de casarse, se sintió segura y aceptó convertirse en madre, pues sabía que a su marido le hacía ilusión ser papá.

“Yo siempre le dije que mi miedo era ser madre soltera y tener que dejar mi carrera, mi sueño y hacerlo sola”, confesó.

Estas son las razones por las que la mujer renunció a su hija

En el clip, la mujer de 31 años explicó que su embarazo fue muy complicado e incluso puso en riesgo su vida. A pesar de que la bebé nació sana, ella tuvo un post parto de alto riesgo que la obligó a dar visitas constantes al hospital a lo largo de seis meses.

Ella explica que mientras pasaba por esta difícil situación no podía hacerse cargo de la bebé. Por su parte, el esposo, en lugar de apoyarla, parecía estar enojado con ella e incluso dejó de hablarle.

“Por cualquier cosa él se enojaba, de por sí no me hablaba, pero por todo se enojaba”, comentó la joven madre.

La madre explica que nueve meses después del nacimiento de la niña y, pasado el complicado post parto, consiguió un nuevo trabajo y sintió que las cosas mejoraron entre ella y su pareja. No obstante, en el primer cumpleaños de la bebé, él le pidió el divorcio.

“Me dice que se desenamoró de mí y que está listo para comenzar una nueva vida. Eso me dejó en shock”, contó la joven.

Finalmente, después de pensar las cosas ella cuenta que decidió hablar con su marido para decirle que le daría el divorcio, pero no pensaba quedarse con la custodia de su hija. Esto generó que el hombre explotara y la acusara de ser una madre horrible y de no servir para ser mamá.

“Yo le dije que de ninguna manera la estoy abandonando. Yo voy a estar presente, la voy a visitar cada dos semanas o los fines de semana me la llevo. Le voy a pagar la manutención, pero que de ninguna manera yo voy a ser madre soltera. Yo se lo dije desde un principio”, comentó.

Tras decir lo que sentía, ella tomó sus cosas, besó a su hija y abandonó a su esposo. En el clip ella asegura que ama profundamente a su hija, que siempre será una madre presente y que siempre la va a proveer; no obstante, tomó la decisión de no ser el padre principal.

Así reaccionaron las redes sociales a la explicación de la mujer que renunció a su hija

El clip de la joven madre creó polémica entre los internautas y ya cuenta con más de 30 mil comentarios, tanto a favor como en contra de su decisión.

“Pero qué tipo de corazón tienes como vas a dejar a tu hija”, “Miles de hombres haciendo exactamente lo mismo, pero se atacan porque es mujer”, “O sea él quería reiniciar su vida sin hija”, son algunos de los comentarios que se leen la publicación.

