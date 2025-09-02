¡El terror se apodera de la Marquesa! Llega Misión zombie 2025, el evento de horror cerca de CDMX

Los zombies llegaron al Estado de México (Edomex). Prepárate para vivir una tarde-noche llena de adrenalina, diversión y acción en una experiencia inmersiva en La Marquesa , te contamos todos los detalles del evento Misión Zombie 2025.

Tendrás que usar todas tus habilidades para sobrevivir una horda de muertos vivientes al aire libre ¿Te animas a participar?

¿Qué es Misión Zombie 2025?

Misión Zombie es un juego de supervivencia en el que los participantes deberán sortear una serie de retos en un escenario especialmente diseñado para simular un apocalipsis zombie. Los asistentes se enfrentarán a diferentes pruebas físicas y mentales, atravesando zonas donde zombies interpretados por actores intentarán atraparlos. Además, habrá áreas interactivas y sorpresas que aumentarán la tensión y el entretenimiento.

Misión Zombie es una experiencia inmersiva al aire libre que combina un cuarto de escape y un rally de supervivencia. Se desarrolla en un bosque real y está diseñada para retarte física y mentalmente mientras sobrevives a una invasión zombie. Durante aproximadamente una hora, tú y tu equipo se enfrentarán a actores caracterizados de zombies mientras resuelven acertijos en medio de la invasión. ¿Qué tan realista es? ¿Da miedo? Los zombies son actores caracterizados que no causan daño físico, pero la ambientación y efectos están diseñados para crear tensión y adrenalina -se lee en la descripción oficial.

Tendrás misiones como:



Buscar las partes del “Paciente Cero” para encontrar la cura a la epidemia zombie

Dominar una aplicación móvil para obtener pistas y mapas

Enfrentar a actores caracterizados que te harán sentir en un apocalipsis zombie real

Boletos para la Misión Zombie 2025

En este enlace puedes comprar tus tickets de entrada. Los precios van desde los mil 500 hasta 3 mil 500 pesos dependiendo del número de personas por grupo.

Detalles de la Misión Zombie 2025 en La Marquesa

Fechas: 27 de septiembre, 4,18 y 25 de octubre

Horarios: Cada 30 minutos de 10:00am a 06:00pm (es indispensable llegar al menos 20 minutos antes de la hora seleccionada)

(es indispensable llegar al menos 20 minutos antes de la hora seleccionada) Ubicación: La Marquesa , Valle de la Cima, 52769 Huixquilucan de Degollado, Estado de México, 52743

, Valle de la Cima, 52769 Huixquilucan de Degollado, Estado de México, 52743 Edades: Menores pueden participar bajo supervisión directa de un adulto y asumiendo total responsabilidad por su seguridad.

directa de un adulto y asumiendo total responsabilidad por su seguridad. No está recomendada para personas con problemas cardíacos, movilidad reducida o condiciones médicas que se agraven con sustos o actividad física.

o condiciones médicas que se agraven con sustos o actividad física. Se recomienda ropa cómoda, calzado cerrado preferentemente con suela antideslizante e impermeable en caso de lluvia.

La Misión Zombie 2025 en La Marquesa se perfila como uno de los eventos más emocionantes de la temporada, no te pierdas esta experiencia única.

