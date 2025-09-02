Celebra con el Tío Richie: Registro para obtener pases dobles para el cumpleaños de Ricardo Salinas Pliego

Después de semanas de espera, Ricardo Salinas Pliego presidente de Grupo Salinas, anunció que celebrará su cumpleaños número 70 con una fiesta a la cual todas y todos podrán acudir sin costo alguno, pues abrió registro para que todas las personas puedan obtener un pase doble para la celebración.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que Salinas Pliego anunció que la asistencia a su cumpleaños se dará por medio de un registro en el cual las y los interesados deberán colocar información como la siguiente:

Nombre completo

Género

Estado de residencia

Ciudad de residencia

Correo electrónico

Número de contacto

Registro para acudir a la fiesta de cumpleaños de Ricardo Salinas Pliego

Será a través del siguiente enlace oficial que las personas interesadas podrán realizar el registro correspondiente, el cual otorgará un pase doble para que las personas puedan acudir a la Arena Ciudad de México (CDMX) para el evento.

Es importante señalar que el registro y todo el evento será completamente gratuito, por lo cual no se deberá pagar nada por alimentos, bebidas y el acceso al cumpleaños de Ricardo Salinas Pliego.

¿Qué habrá en el cumpleaños de Ricardo Salinas Pliego?

Aquellas personas que acudan al cumpleaños del “Tío Richie” , podrán disfrutar de todo lo siguiente sin costo alguno:

Artistas internacionales

Comida

Bebidas

Regalos exclusivos

Sorpresas únicas

Se acerca mi cumpleaños y quiero festejarlo con ustedes mi familia en redes sociales.



Mis fiestecitas siempre son garantía de lo mejor: artistas internacionales, comida y cheves, sorpresas únicas y regalos espectaculares… y, como siempre, ¡todo es GRATIS!, pero gratis de… pic.twitter.com/3TEa9x33KY — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) September 2, 2025

¿Dónde y cuándo será la fiesta del Tío Richie?

Será el próximo sábado 25 de octubre que se esté llevando a cabo el cumpleaños de Ricardo Salinas Pliego, esto dentro de las instalaciones de la Arena Ciudad de México.

Vale la pena mencionar que la Arena CDMX se encuentra sobre la Avenida de las Granjas, esto en la colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco.

¿Qué regalos darán en el cumpleaños de Ricardo Salinas Pliego?

Es importante señalar que hasta el momento se desconocen todos los regalos que estará dando el “Tío Richie” en su cumpleaños, sin embargo, se esperan decenas de sorpresas para aquellas personas que acudan al evento este próximo 25 de octubre.

¿Quién es Ricardo Salinas Pliego?

Ricardo Salinas Pliego es uno de los empresarios más importantes a lo largo y ancho de la República Mexicana, pues dentro de su grupo se encuentran marcas de talla internacional como Elektra, Italika, Banco Azteca, Tiendas Neto, TotalPlay, TV Azteca y otras.

