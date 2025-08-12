Madre muere tras participar en peligroso reto para ganar una consola de videojuegos para sus hijos

¿Qué no haría una madre por sus hijos? Este amor incondicional fue lo que llevó a Jennifer Strange, de 28 años, a participar en un peligroso reto para ganar una consola de videojuegos para sus hijos.

Lamentablemente, tras participar en el concurso de una estación de radio en California, la joven madre murió de manera trágica. Te contamos los detalles.

Así fue el reto en el que perdió la vida la madre que quería ganar la consola de videojuegos

Jennifer Strange escuchó la convocatoria de un reto lanzado por el programa de radio “Morning Rave”, para ganar una consola de videojuegos Nintendo Wii. Inmediatamente, la joven madre se decidió a participar, pues quería darle la sorpresa a sus tres hijos.

El reto se llamaba “Aguanta tu pis por una Wii”. Este reto consistía en que los participantes debían tomar botellas con agua de 240 ml cada 15 minutos y debían aguantarse de ir al baño. Jennifer quedó en segundo lugar al beber 7.6 litros de agua, por lo que no ganó la consola de videojuegos, pero sí ganó boletos para un concierto de Justin Timberlake.

No obstante, durante el concurso la joven madre comenzó a sentirse mal y expresó que sentía un fuerte dolor de cabeza y de estómago, pero los conductores respondieron con bromas y burlas. Incluso, hubo llamadas del público advirtiendo de lo peligroso del reto; sin embargo, los locutores respondieron que “estaban al tanto de eso” y que los concursantes habían firmado una exención de responsabilidad “así que no somos responsables”.

“Oh, duele”, dijo Strange, mientras un disc jockey comentó que parecía embarazada y otra mujer dijo “Eso es muy gracioso”.

¿Qué le pasó a la joven madre tras el concurso “Aguanta tu pipí”?

Tras recibir su premio, la joven madre se fue a su casa y llamó a su trabajo para avisar que no iría porque se sentía muy mal. Unas horas después, la madre de Jennifer Strange la halló muerta en el baño de su casa, la causa: hiperhidratación.

¿Qué es la hiperhidratación y sus síntomas?

La hiperhidratación, también conocida como intoxicación por agua o sobrehidratación, es un estado en el que el cuerpo tiene un exceso de agua en relación con los niveles de sodio y otros electrolitos. Algunos de los síntomas de alerta son:



Náuseas y vómito

Dolores de cabeza

Debilidad y fatiga

Hinchazón

Dificultad para respirar

Conclusiones y coma

Tras lo ocurrido, un jurado falló en contra de la empresa Entercom Sacramento LLC, responsable de las acciones de la estación de radio de Sacramento KDND-FM que organizó el reto de beber agua que mató a la joven madre californiana y le ordenó pagar a la familia una indemnización de 16.5 millones de dólares.

