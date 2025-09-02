Tips para comprar la mejor tablet para tus hijos según Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que para conocer cuál es la mejor tablet o laptop para comprar en este regreso a clases 2025, lo mejor es tomar en cuenta el uso que se le dará, las herramientas que deberán utilizar en la misma de manera constante, así como la capacidad de almacenamiento.

Fue a través de su Brújula de Compra, que la Profeco reveló todos los puntos que las personas deben tomar en cuenta al momento de querer adquirir una nueva tablet o una laptop, ya sea por motivos del regreso a clases o por temas laborales.

¿Qué tablet o laptop comprar según la Profeco?

De acuerdo con la misma Profeco, al momento de comprar una nueva tablet o laptop para este regreso a clases lo primero que se debe tomar en cuenta es identificar en qué vale la pena invertir, esto con la finalidad de que el equipo no sea adquirido únicamente para funciones escolares, sino que también pueda tener una mayor utilidad general.

Se señala que para definir qué aparato electrónico comprar se tiene que definir el uso general para tomar en cuenta la potencia, características básicas del dispositivo, así como el rendimiento que puedan llegar a tener en las diferentes funciones.

Por ejemplo, si se usará para tomar notas, clases en línea con videollamadas, acceder a plataformas escolares y de entretenimiento, editar documentos, o utilizar aplicaciones, por mencionar algunos -se lee en el texto de Profeco.

¿Qué se debe tomar en cuenta antes de comprar una tablet según Profeco?

Para saber qué tableta comprar según con los lineamientos de la Profeco, los aspectos a tomar en cuenta son los siguientes:

Tamaño y tipo de pantalla: Las pantallas de 7 a 8 pulgadas son más compactas y portátiles

Sistema operativo: Las iPadOS de Apple como las de Android y Windows tienen consideraciones sobre la compatibilidad con aplicaciones

Memoria Ram: A tomar en cuenta dependiendo el rendimiento que se quiera

Almacenamiento: Básicos desde los 64GB hasta 1T

Conectividad: Que cuente con conexión a WiFi, Bluetooth, USB-C

Duración de la batería: Recomiendan elegir un equipo que ofrezca al menos ocho horas de uso continuo

¿Qué uso le dan en México a las tablets y computadoras?

Dentro del texto publicado por la misma Profeco , se señaló que en México el uso que se le suele dar a las tablets o laptops van desde tener acceso general a internet, hasta como medio de capacitación.

Otros puntos son los siguientes:

Acceso general a internet: 81.6% de las personas

Entretenimiento: 60.9% de las personas

Actividades laborales: 53.2% de las personas

Trabajos escolares: 45.4% de las personas

Medio de capacitación: 28.3% de las personas

Precios de tablets en México este 2025

En el análisis de la Profeco se señaló que el precio promedio de las laptops en México van desde los mil 879 hasta los 12 mil 598 pesos, esto dependiendo de la marca y características con las que cuente el aparato electrónico.

