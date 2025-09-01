Profeco revela el refresco con más azúcar en el mercado que la gente debería dejar de tomar

El refresco es prácticamente una bebida tradicional mexicana que se puede encontrar en casi todas las casas, sin embargo, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), hay uno en específico que tiene más azúcar que el resto y debe tomarse con cuidado: El Dr. Pepper de 600 mililitros.

Si bien la lista engloba otras bebidas que se deben consumir con cuidado, la que más encendió las alertas por su alto contenido de azúcar y potencial daño a la salud fue esta bebida de cola que es amada por millones de mexicanos.

Lista de refrescos con más azúcar en México

Es así comola Profeco se dio a la tarea de analizar los 46 productos de refrescos más consumidos en México y publicó sus resultados en la Revista del Consumidor; el estudio se realizó en el 2023 y, hasta ahora, no han hecho ninguna actualización en cuanto a los resultados.

La “lista roja” de refrescos que no se deberían de consumir en exceso es la siguiente, considerando los gramos de azúcar que tiene por cada envase:



Coca Cola original de 355 ml / 26.6 g por envase

Pepsi de 355 ml / 26.6 g por envase

Naranjada del Valle de 600 ml / 31.2 g por envase

Squirt de 600 ml / 32.2 g por envase

Mirinda de 600 ml / 31.8 g por envase

Sangría señorial de 355 ml / 46.5 g por envase

Orange Crush de 600 ml / 51.6 g por envase

Jumex Naranjada de 600 ml / 52.2 g por envase

Red Cola de 600 ml / 57 g por envase

Una lista en la que aparecen los refrescos más consumidos de México y también los más dañinos para la salud.

El refresco con más azúcar en México

Sin embargo, el ganador, y con diferencia, es el Dr. Pepper de 600 ml, con 70.2 g de azúcar por envase, rebasando al segundo lugar (Red Cola) por 13 gramos de azúcar.

Por si fuera poco, el Dr. Pepper tiene exceso de calorías , por lo que se afianza como el refresco con mayor daño a la salud de los mexicanos en caso de que se consuma de manera frecuente.

¿Cuánta azúcar se debe consumir al día?

Estos refrescos son un riesgo, ya que consumir alguno de la lista ya supera el nivel de azúcar que debemos consumir al día según la Organización Mundial de la Salud, que es de 25 gramos.

