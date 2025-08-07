Estudio revela que hay epidemia de divorcios; son contagiosos y así se puede “vacunar” al matrimonio

Definitivamente los divorcios no están en los planes de las parejas que se dan el ‘sí acepto'; sin embargo, muchas veces, suelen ocurrir más temprano que tarde. En la actualidad, parece haber una epidemia de divorcios, pues llega a parecer más normal conocer a alguien divorciado que a alguien con un matrimonio feliz. ¿Lo has notado?

Aunque no lo creas, la ciencia ha sido capaz de demostrar que el divorcio sí puede ser contagioso y que tener relación con una pareja o varias parejas divorciadas, definitivamente, aumenta tu probabilidad de divorcio. Te contamos los detalles.

La ciencia lo confirma: Los divorciados sí pueden ser contagiosos

Un reciente estudio científico encabezado por Rose McDermott, de la Universidad de Brown, analizó tres décadas de datos de más de 12 mil personas dentro del prestigioso Framingham Heart Study.

La conclusión del estudio de estos expertos sociólogos fue contundente: el divorcio no es solo un asunto privado o causado por motivos internos, sino también social. Esto quiere decir que si algún conocido se divorcia aumenta probabilidad de que tu matrimonio también termine; por ejemplo:



Si el amigo de un amigo se divorcia, tu probabilidad de divorcio aumenta un 33%

Si un amigo o familiar se divorcia, tu probabilidad de divorcio aumenta un 75%

Las razones por las que los divorcios son contagiosos

En el estudio, los sociólogos denominaron a este fenómeno como contagio social, que se caracteriza por propagación de actitudes, creencias o comportamientos a través de redes humanas. Los científicos sostienen que el divorcio incluso puede propagarse como si hubiera un rumor o chisme. Según el estudio, las razones por las que los divorcios son contagiosos actualmente son las siguientes:



Se reduce el estigma cuando otras parejas se divorcian y siguen con su vida sin problema

Se convierte en una opción válida y aceptable

El divorcio altera dinámicas sociales entre grupos de amigos

Recomendaciones para vacunar al matrimonio

Afortunadamente, los científicos llegaron a la conclusión de que así como los divorcios son contagiosos también lo son los matrimonios felices. Por lo tanto, si quieres tener un matrimonio duradero, puedes seguir estas recomendaciones de la ciencia:



Rodéate de matrimonios estables

Ten una red social llena de amigos que pueden ayudar a tu matrimonio

Apoya a tus amigos en crisis, pero procura analizar las soluciones con tu pareja y no imites

Si el divorcio de alguien cercano genera dudas es mejor hablarlo en pareja

Recuerda que un matrimonio duradero se construye día a día, por lo que te conviene tratar de pasar tiempo de calidad con tu pareja y, en caso de conflictos, busca ayuda profesional antes de aumentar la estadística global de divorcios.

