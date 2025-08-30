Pixar sorprende en D23 con el anuncio oficial y año de estreno de “Coco 2"

Los amantes de Coco tienen motivos para emocionarse: Pixar anunció oficialmente que la entrañable película que conquistó corazones en todo el mundo tendrá una secuela y tendrán que esperar entre tres y cuatro añitos más.

El anuncio se realizó el sábado 30 de agosto durante el evento Destination D23 , donde se reveló que Coco 2 ya está en desarrollo.

¿Cuándo se estrena Coco 2?

En su momento, la productora Darla K. Anderson había descartado la posibilidad de una segunda parte, pues consideraba que la historia estaba cerrada; sin embargo, la noticia de la secuela tomó por sorpresa a los fans, quienes rápidamente inundaron las redes sociales con mensajes de emoción y nostalgia.

Pixar’s current movie slate:



• Hoppers — March ‘26

• Toy Story 5 — June ‘26

• Gatto — June ‘27

• Incredibles 3

De acuerdo con Pixar , Coco 2 tiene previsto su estreno para finales de 2028 o inicios de 2029 —según la línea de tiempo presentada—, aunque por ahora no se han revelado detalles de la trama.

Los realizadores confirmaron que los directores Lee Unkrich y Adrian Molina regresarán al frente del proyecto, mientras que la producción estará a cargo de Mark Nielsen, reconocido por su trabajo en Toy Story 4 e Intensamente 2 .

La primera entrega, estrenada en 2017, fue un éxito mundial al resaltar la riqueza de la cultura mexicana a través de la tradición del Día de Muertos. El filme obtuvo dos premios Oscar en 2018 : Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por Remember Me (Recuérdame, en español).

¿Qué se sabe de la nueva historia en Coco 2?

Aunque la trama permanece en secreto, las expectativas apuntan a que se profundice en la vida de Miguel y su camino como músico. La primera película concluyó con una emotiva celebración familiar en honor a los seres queridos fallecidos, entre ellos la inolvidable “mamá Coco” .

Los seguidores esperan que la secuela mantenga el mismo nivel de detalle cultural y emocional que convirtió a la primera cinta en un fenómeno mundial, con especial interés en cómo se desarrollará la vida del protagonista tras cumplir su sueño de cantar.

Película a película, el futuro de Pixar en la pantalla grande

Durante el evento, Pixar también reveló su calendario de estrenos. Entre los títulos más esperados se encuentran:



Toy Story 5 (2026), dirigida por Andrew Stanton

5 (2026), dirigida por Andrew Stanton Los Increíbles 3 (2028)

(2028) Hexed , una nueva historia original

, una nueva historia original La Era del Hielo 6, ahora bajo el sello de Disney

Además, se confirmó que Hoppers, de Daniel Chong, será el primer estreno de esta nueva etapa, programado para el 6 de marzo de 2026.

Con este anuncio, Pixar reafirma su apuesta por expandir sus sagas más exitosas, mientras prepara el esperado regreso de Coco, una historia que tocó corazones en todo el mundo y que promete hacerlo de nuevo.

