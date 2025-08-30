¡Claro, preciosísima! El vestido de novia de Lupita Villalobos deslumbra con hermoso encaje y un costo sorprendente

Las fotos y videos del vestido de novia de Lupita Villalobos han causado sensación en redes sociales, siendo catalogado como uno de los diseños más espectaculares de 2025.

Con un costo casi cercano a los 30 mil pesos y un encaje hermoso, el diseño de Saúl Tello y Narciza Severa se volvió viral en redes sociales, es por eso que aquí te contamos todo lo que debes de saber.

¿Cuánto costó y quién diseñó el vestido de Lupita Villalobos?

La integrante de Las Alucines , conocida por su estilo auténtico y su éxito dentro del mundo de los podcast, se convirtió en tendencia tras compartir detalles de su boda con Juan Luis, celebrada el pasado 29 de agosto en Toledo, España.

Como se mencionó, el vestido fue creado por el diseñador Saúl Tello en colaboración con la firma Narciza Severa, reconocida en Monterrey, Nuevo León, por confeccionar piezas exclusivas para novias.

El diseño personalizado incorporó detalles brillantes que lo convirtieron en uno de los vestidos más aplaudidos de este año.

Aunque no se ha revelado el precio oficial, expertos en moda nupcial estiman que, por la exclusividad de la confección, el encaje artesanal y la pedrería de lujo, el vestido de Lupita Villalobos supera los 28 mil pesos, colocándose en la categoría de alta costura nacional.

Lupita Villalobos lució un vestido digno de pasarela

La influencer eligió un diseño corte sirena en dos piezas elaborado a la medida, compuesto por un corset y una falda larga.

De acuerdo al propio diseñador en un video, el torso fue trabajado con encaje fino, pedrería tipo perla y cristales que caían como gotas de agua, lo que le dio un toque elegante. El look se complementó con mangas largas, un velo imponente y unos zapatos Jimmy Choo incrustados con pedrería —con un costo de mil 275 dólares—.

Además, Lupita lució una gargantilla de cristales y un peinado en coleta alta con accesorios brillantes, resaltando su estilo sofisticado. Su maquillaje destacó por un delineado definido y labios en tonos rosados.

¿Quién es Lupita Villalobos?

Lupita Villalobos es creadora de contenido e integrante del popular grupo de podcast Las Alucines. A lo largo de los últimos años ha consolidado una de las comunidades digitales más grandes en México gracias a su estilo directo, su sentido del humor y su capacidad de conectar con el público.

Su boda se convirtió en un evento muy esperado entre sus seguidores e influencers cercanos como Kass Quezada y Un Tal Fredo, quienes compartieron las primeras imágenes del vestido.

La boda viral de Lupita Villalobos

La boda de la creadora de contenido no solo se convirtió en un evento íntimo y romántico, sino también en una de las celebraciones más comentadas en redes.

Sus seguidores la han felicitado y han elogiado el vestido como un referente de estilo que seguramente marcará tendencia en futuras bodas del año.

