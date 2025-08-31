Niña intentó vender a su abuela en eBay y logra una oferta millonaria

Las plataformas de comercio electrónico como eBay permiten que cualquier persona pueda vender y comprar productos en línea; sin embargo, una niña británica sorprendió cuando puso un artículo muy particular a la venta: su propia abuela .

Y, aunque parezca increíble, la abuelita que estuvo en subasta en la plataforma eBay recibió ofertas millonarias. Te contamos los detalles de esta travesura insólita.

¿Cómo intentó vender una niña a su abuelita?

En medios internacionales circuló la noticia de que una niña británica, de tan solo 10 años de edad, había intentado subastar a su abuelita, Marian Goodall, de 61 años, en la plataforma de comercio electrónico llamada eBay.

En 2009, Zoe Pemberton, una niña británica de 10 años, publicó a su abuela Marion Goodall, de 61, en eBay como parte de una broma. El anuncio la describía como “molesta pero querida” y “muy quejica”.



Aunque la noticia se volvió viral recientemente, los hechos ocurrieron en 2009 cuando la pequeña Zoe Pemberton, de solo 10 años, tomó la decisión de subastar a su abuelita, por medio de un portal de ventas en línea llamado eBay.

La pequeña describió a su familiar como “una abuelita molesta pero querida” y, para sorpresa de todos, la broma alcanzó ofertas que superaron las 20,000 libras esterlinas.

No obstante, la venta no se llevó a cabo, debido a que eBay retiró la publicación de su plataforma por incumplir sus políticas sobre la venta de personas.

Ventas insólitas en Ebay u otras redes sociales

El caso de la abuela que se subastó en eBay no es el único que nos ha dejado con la boca abierta. A lo largo de los años, en internet se han puesto a la venta una gama de artículos extraños que han despertado el interés de coleccionistas en internet. Entre las ventas más bizarras y memorables se encuentran:

El fantasma en un frasco: Un hombre de Pensilvania afirmó haber capturado un fantasma y lo puso en subasta. La puja se disparó y el supuesto “espíritu” se vendió por más de 55 mil dólares.

Un Dorito con forma extraña: Una mujer australiana puso a la venta un Dorito que se parecía a un gorro papal. El simple trozo de maíz se vendió por 1,209 dólares australianos.

Un solo grano de elote: Un usuario de eBay logró vender un solo grano de maíz por 10 dólares. La descripción era simple y honesta: “Un solo grano de maíz, para que lo atesores”.

Estas historias demuestran que, a veces, la rareza y la originalidad pueden valer más que un artículo de lujo para los coleccionistas en eBay.

¿Qué es lo más fácil de vender en eBay?

Mientras algunos artículos son subastados por precios estratosféricos, existen otros que, por su propia naturaleza, son prácticamente imposibles de vender, ya sea por las políticas de la plataforma o por la lógica del mercado.

eBay tiene una estricta política sobre lo que se puede comercializar. Entre los artículos prohibidos y, por tanto, más difíciles de vender, se encuentran los materiales peligrosos, las partes del cuerpo humano y los animales vivos. También están vetadas las armas de fuego, las drogas y cualquier objeto que fomente actividades ilegales.

