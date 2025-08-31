Piotr Szczerek, millonario CEO que le robó una gorra autografiada a un niño

Piotr Szczerek, CEO de Drogbruk, se ganó el repudio de miles de personas a nivel internacional tras volverse viral en el Abierto de Estados Unidos, donde le arrebató a un niño una gorra autografiada por el polaco Kamil Majchrzak.

Después de vencer a Karen Khachanov, el tenista Kamil Majchrzak se acercó a las gradas para obsequiarle una gorra autografiada a un niño que lo había estado apoyando durante el encuentro, sin embargo, antes de que pudiera tomarla, el CEO se la arrebató, se la mostró a su esposa que estaba grabando y luego la escondió en un bolso.

Piotr Szczerek queda grabado en las cámaras de televisión

Piotr Szczerek, quien seguramente pensó que nadie había visto sus acciones, fue captado por las cámaras de televisión y rápidamente se volvió viral. Las críticas por su acto rápidamente inundaron las redes sociales.

Los internautas catalogaron su acto como “despreciable”, “vergonzoso” y “egoísta”, ya que pese a que el niño le reclama y suplica que le regrese la gorra, el CEO lo ignora y lo mete al bolso de su acompañante.

¿Quién es Piotr Szczerek?

Piotr Szczerek es un empresario polaco y actualmente se desempeña como CEO de Drogbruk, una de las compañías de pavimentación más importantes de Polonia. Fue fundada en 1999 por él y su esposa y desde entonces es líder del sector en Europa.

Días atrás del partido, el CEO señaló en una entrevista que era un apasionado del deporte y le encanta participar en maratones y torneos de tenis amateur.

Luego de que fuera identificado, el empresario comenzó a recibir mensajes y publicaciones en sus redes sociales en donde lo tachan de ser “una mala persona” y una “vergüenza”.

