El silencio de Nodal fue tan largo que alcanzó para viralizar un trend inspirado en su corazón enamorado

Christian Nodal y su polémico matrimonio con Ángela Aguilar volvieron a ser tendencia, pues su más reciente entrevista televisiva dejó varios momentos que los internautas aprovecharon para crear divertidos memes un trend llamado “El silencio de Nodal fue tan largo que alcanzó para…”.

Los creativos internautas no dudaron en participar en el divertido trend de TikTok inspirado en ese corazón enamorado que tiene Christian Nodal y que le ha ocasionado quedar funado tras su rompimiento con la trapera argentina Cazzu. Te contamos los detalles.

¿Por qué se quedó en silencio Nodal?

Recientemente, Christian Nodal aceptó dar una entrevista televisiva para la conductora Adela Micha en la que rompió el silencio y habló de su vida amorosa. Aunque con algunas dificultades en las fechas, Nodal explicó que terminó su relación con Cazzu, la mamá de su hija Inti que tenía entonces mes de un año, el 8 de mayo. No obstante, el 12 de mayo había iniciado su relación con su actual esposa , Ángela Aguilar . De inmediato, el 29 de mayo se casó en Roma y el 24 de julio se casaron por el civil en Morelos.

Además de las fechas un tanto precipitadas, una de las cosas que llamó la atención de los internautas fue el momento en el que la conductora le preguntó a Nodal: “No te imaginas a ti amando a otra mujer en este momento de tu vida”, refiriéndose a Ángela Aguilar. Entonces, el cantante se quedó en silencio e hizo un gesto de pensar la respuesta. El intérprete de “Los besos que te di” tardó tanto en dar una respuesta que generó burlas en internet. Después de varios segundos, Nodal reaccionó y dijo: “¿En este momento de mi vida? No”.

El silencio de Nodal fue tan largo que nos dio tiempo de recopilar estos divertidos videos

Inmediatamente, el silencio de Nodal se convirtió en una tendencia en TikTok, donde los usuarios se burlaron de lo tardía de la respuesta de Christian Nodal con videos en los que relataban que el silencio del cantante fue tan largo que les dio tiempo de hacer un sinfín de descabelladas actividades.

Por ejemplo, hubo quien aseguró que el silencio de Nodal fue tan largo que le dio tiempo de organizar una boda.

Otro usuario, aseguró que el silencio de Nodal fue tan largo, que logró despegar el avión.

Inlcuso, hubo quien aseguró que el silencio de Nodal fue tan largo que le dio tiempo de irse de vacaciones de verano.

Y, de plano, el silencio de Nodal fue tan largo, que incluso, hubo a quienes les dio tiempo de terminar de construir un edificio.

Y a ti, ¿qué te da tiempo mientras el corazón enamorado de Nodal decide si podría o no amar a otra mujer que no sea Ángela Aguilar?

