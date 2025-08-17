inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
Es Tendencia
Nota

El silencio de Nodal fue tan largo que alcanzó para viralizar un trend inspirado en su corazón enamorado

La polémica entrevista de Christian activó la imaginación de los internautas y nació un trend inspirado en el silencio de Nodal y su corazón enamorado.

El silencio de Nodal trend TikTok.jpg
TikTok / Instagram
Actualizado el 17 agosto 2025 16:02hrs 2 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Tania Itzel Vargas

Christian Nodal y su polémico matrimonio con Ángela Aguilar volvieron a ser tendencia, pues su más reciente entrevista televisiva dejó varios momentos que los internautas aprovecharon para crear divertidos memes un trend llamado “El silencio de Nodal fue tan largo que alcanzó para…”.

Los creativos internautas no dudaron en participar en el divertido trend de TikTok inspirado en ese corazón enamorado que tiene Christian Nodal y que le ha ocasionado quedar funado tras su rompimiento con la trapera argentina Cazzu. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Por qué se quedó en silencio Nodal?

Recientemente, Christian Nodal aceptó dar una entrevista televisiva para la conductora Adela Micha en la que rompió el silencio y habló de su vida amorosa. Aunque con algunas dificultades en las fechas, Nodal explicó que terminó su relación con Cazzu, la mamá de su hija Inti que tenía entonces mes de un año, el 8 de mayo. No obstante, el 12 de mayo había iniciado su relación con su actual esposa , Ángela Aguilar . De inmediato, el 29 de mayo se casó en Roma y el 24 de julio se casaron por el civil en Morelos.

Además de las fechas un tanto precipitadas, una de las cosas que llamó la atención de los internautas fue el momento en el que la conductora le preguntó a Nodal: “No te imaginas a ti amando a otra mujer en este momento de tu vida”, refiriéndose a Ángela Aguilar. Entonces, el cantante se quedó en silencio e hizo un gesto de pensar la respuesta. El intérprete de “Los besos que te di” tardó tanto en dar una respuesta que generó burlas en internet. Después de varios segundos, Nodal reaccionó y dijo: “¿En este momento de mi vida? No”.

@alexkickflips El silencio de nodal #nodal ♬ sonido original - Isis Ge

El silencio de Nodal fue tan largo que nos dio tiempo de recopilar estos divertidos videos

Inmediatamente, el silencio de Nodal se convirtió en una tendencia en TikTok, donde los usuarios se burlaron de lo tardía de la respuesta de Christian Nodal con videos en los que relataban que el silencio del cantante fue tan largo que les dio tiempo de hacer un sinfín de descabelladas actividades.

Por ejemplo, hubo quien aseguró que el silencio de Nodal fue tan largo que le dio tiempo de organizar una boda.

@untalfredo El silencio de #nodal fue tan largo que alcancé a organizar una #boda 👰🏻‍♀️ jaja #weddingplanner #untalfredo #angelaaguilar ♬ sonido original - Isis Ge

Otro usuario, aseguró que el silencio de Nodal fue tan largo, que logró despegar el avión.

@aerolazo A que mi @Christian Nodal , no te van a guisar tu huevito con frijoles mbreeee #somospilotos #somosheroes #aerolazo ♬ sonido original - Isis Ge

Inlcuso, hubo quien aseguró que el silencio de Nodal fue tan largo que le dio tiempo de irse de vacaciones de verano.

@sonorenseyya El silencio de nodal duró más que el tamboretero de Galilea en la Casa de los famosos 🤣🤣🤣 #humor #nodal #funa ♬ sonido original - Isis Ge

Y, de plano, el silencio de Nodal fue tan largo, que incluso, hubo a quienes les dio tiempo de terminar de construir un edificio.

@realtygroupalvarez Aparta el tu condominio con vista al mar, no tienes tanto tiempo como nodal 😉! #nodal #silencio #entrevista #viral #tiempo ♬ sonido original - Isis Ge

Y a ti, ¿qué te da tiempo mientras el corazón enamorado de Nodal decide si podría o no amar a otra mujer que no sea Ángela Aguilar?

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Virales
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

Autor / Redactor

Tania Itzel Vargas

tania.vargas@tvazteca.com.mx

LO MÁS VISTO

Herly RG MasterChef.jpg

Herly reveló la verdad sobre su amistad con la jueza de hierro de MasterChef: “Nunca escondí que me llevo bien con Zahie”

Es Tendencia
televisión Hisense A65N

Rematan televisión Hisense A65N por el Amazon Prime Day; características y precio

Es Tendencia
set_cocina_ninja_mexico_2025_portada.jpg

Descuento de 1,500 pesos; rematan set de cocina Ninja por Amazon Prime Day

Es Tendencia
Pantalla LG 55 Pulgadas 4K Ultra HD Walmart

Walmart remata pantalla LG 55 pulgadas 4K Ultra HD Smart TV QNED con 10% de descuento y meses sin intereses

Es Tendencia
Katy Perry y niña mexicana

VIDEO: Momento en que Katy Perry anima a una niña a decir “fuerte y orgullosa” que es mexicana

Es Tendencia
Elektra busca influencers

El Tío Richie te está buscando: Elektra ofrece 50 mil pesos mensuales para influencers que quieran salir en VLA

Es Tendencia