“No tengo ganas de ser la mujer que necesitas": Nodal asegura que Cazzu le rompió el corazón

A pocos días de celebrar su primer aniversario de bodas con Ángela Aguilar, el cantante Christian Nodal habló por primera vez sobre las razones de su ruptura con la rapera argentina Cazzu, madre de su hija Inti.

En una entrevista con Adela Micha, cuyo estreno completo está programado para este miércoles 13 de agosto, el intérprete de Botella tras botella dio su versión de los hechos y respondió a las críticas.

“Ángela no le rompió el corazón a mi hija”, Nodal defendió a su esposa

En lo que se puede ver en el video, Nodal aseguró que su relación con La Jefa terminó antes de iniciar un romance con Ángela Aguilar, por lo que destacó que ésta no fue la amante.

“Ángela no existía en todo lo que duró mi relación. Ángela no le rompió el corazón a mi hija”, dijo, reafirmando las declaraciones previas de su esposa, quien anteriormente afirmó que “no se rompió ningún corazón” tras la separación.

El sonorense explicó que la relación con la intérprete argentina tuvo múltiples rupturas antes de la definitiva. “Ya habíamos terminado seis veces antes”, señaló y recordó que en una de esas ocasiones, ella le dijo: “Búscate alguien más, nada más que yo no me entere”.

Nodal se disculpa públicamente de Cazzu

En un momento de la conversación, Nodal ofreció disculpas a la madre de su hija por haberse enamorado de Ángela Aguilar. “De corazón, le pido disculpas a la madre de mi hija. Yo me mega enamoré”, expresó.

El cantante también relató lo que sintió al conocer el embarazo de Cazzu. “Me revolvió todo”, comentó y, aunque evitó responder si mantendrá un vínculo de por vida con ella, reconoció que siempre estarán conectados por el bienestar de Inti , nacida en septiembre de 2023.

Nodal asegura que Cazzu le rompió el corazón

De acuerdo al cantante, la intérprete de Con Otra le habría roto al corazón debido a que le dijo que no podía ser la mujer que él necesitaba; no obstante, estas palabras rápidamente se han vuelto virales y han señalado al mexicano de ser machista.

“Yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas” -expresó.

Lo anterior porque consideran que éste no aceptaba quién era la intérprete argentina, quien ya tenía una carrera antes de conocer al mexicano.

Así es la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Sobre su actual matrimonio, Nodal afirmó que reencontró a una Ángela Aguilar “más madura” y que ella es “el amor de su vida”, razón por la que unió su vida a ella el año pasado.

También reconoció que esta etapa ha sido complicada para su esposa: “Se la ha pasado muy mal”; no obstante, negó que sus palabras sean parte de una campaña para limpiar la imagen de él, de Ángela Aguilar y de la familia de ella.

