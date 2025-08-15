Ángela Aguilar rompe el silencio tras polémicas declaraciones de Nodal: “Te sientes muy sola”

En medio de la polémica por la reciente entrevista de Christian Nodal, Ángela Aguilar reflexionó en un podcast de Apple Music sobre los retos que enfrentan las mujeres en la industria musical.

Con evidente tono emocional y voz entrecortada, la intérprete de La Llorona expresó que a menudo la vida personal de una artista suplanta sus logros profesionales:

“Puede hacerte sentir muy sola estar en una sociedad donde, como mujer, lo que sucede en tu vida personal suele ser más importante que lo que logras artísticamente”.

.@AngelaAguilar__ shared her musical influences and discussed female empowerment during her Apple Music 1 takeover. https://t.co/sAuibWDP6K pic.twitter.com/wlYz5tooRU — Apple Music (@AppleMusic) August 15, 2025

Ángela Aguilar cuestionó a la prensa y la industria musical por hablar de su vida personal

Asimismo, en una entrevista completamente en inglés, explicó que las mujeres trabajan diez veces más y reciben poco reconocimiento por ello, esto más allá de su carrera o sus polémicas.

Ante esta realidad, Ángela dejó claro: “Por eso elijo no formar parte de eso y elijo no usar mi plataforma para eso”. Reafirmó su compromiso con el empoderamiento femenino dentro de la música: “Me gusta ser esa mujer que abre camino para otras mujeres”.

Christian Nodal denuncia campañas de odio pagadas

Pocos días después de celebrar su primer aniversario de bodas con Ángela Aguilar, Christian Nodal ofreció una entrevista con Adela Micha en la que abordó la ola de críticas que ha recibido su esposa en redes sociales.

Según el cantante del regional mexicano , esta hostilidad no es espontánea, sino el resultado de campañas organizadas y financiadas, aunque no dio a conocer de dónde presuntamente vendrían éstas:

“Está comprobado, lo tienen comprobado, son campañas que se le han pagado para Ángela. No es normal el hate que ha recibido”, expresó ante la sorpresa de la comunicadora.

Nodal desconoce de dónde vienen las burlas y señalamientos a su esposa

“Lo que ha vivido Ángela no es una simple ola de críticas. Es un hostigamiento armado, disfrazado de opinión”, mencionó y, tan pronto salió la entrevista, este fragmento se volvió viral.

En esa misma entrevista, el sonorense destacó que quien conoce realmente a la hija de Pepe Aguilar no puede sentir odio hacia ella, lamentando las mentiras y rumores que han circulado en torno a su relación y su persona.

Nodal pide disculpas a Cazzu

En el mismo espacio, Christian Nodal aprovechó para pedirle disculpas a la Cazzu , la cantante argentina y madre de su hija Inti, por enamorarse tan pronto salió de la relación.

“De corazón, le pido disculpas a la madre de mi hija. Yo me mega enamoré" -expresó.

No obstante, aseguró que su expareja le rompió el corazón al referir que no podía ser la mujer que él necesitaba.

Todas estas declaraciones se dieron días después de que La Jefa viajó a México para presentar su nuevo libro Perreo y asegurar que Nodal no da la pensión que ella considera necesaria para la hija que tienen en común; no obstante, se negó a presentar una demanda.

