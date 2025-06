¿No quería a Inti? Cazzu revela nuevos detalles sobre su maternidad y romance con Christian Nodal

Cazzu, cantante argentina y expareja de Christian Nodal , habló sobre su maternidad y como esta ha sido una experiencia llena de ternura, sorpresas y mucho amor. Pese a que adora esta etapa de su vida, la trapera reconoció que ser mamá no fue una de sus principales metas, pero su relación con el mexicano transformó por completo esa idea.

“De repente me enamoré y sonó bien”, expresó Cazzu en el programa Patria y familia. La intérprete de éxitos como Mucha Data y Nada explicó que el amor que sientió por Nodal le abrió una nueva perspectiva sobre la maternidad, algo que antes no consideraba en su vida.

Sin duda alguna el amor entre ambos fue intenso, pues Cazzu reveló que quedó embarazada de Nodal tras cuatro meses juntos . De acuerdo con su testimonio, comenzaron a salir en mayo de 2022, formalizaron su relación en agosto y en diciembre concibieron a su hija Inti.

Asimismo aseveró que ser mamá era un deseo profundo, que sin notarlo, llevaba consigo.

Me encanta ser mamá. El otro día lo hablé con mi psicóloga, le dije: ‘Para mí esto era un proyecto oculto que tenía en mi interior’. Soy una persona muy aplicada, muy responsable con mis cosas, no improviso tanto y de repente yo estuve cuatro meses de novia y quedé embarazada, yo quería ser mamá en algún lugar de mi vida -comentó.

Aunque Cazzu no le cerraba la puerta a la maternidad, nunca la persiguió como un propósito real: “Yo sentía que en algún momento, capaz, iba a ser mamá pero no sabía cómo, ni nunca me acordaba que tenía que haber otra parte para serlo”, sentenció.

Sin duda alguna la vida de Cazzu ha cambiado significativamente desde que su hija Inti nació, y es que a decir de su madre, la pequeña tiene una personalidad mágica.

“Ella es espectacular (...) la gente que la conoce no me va a dejar mentir, ella se porta muy bien, le copa a la gente, es resociable, media chistosa”, agregó.

Cabde destacar que en septiembre próximo, Inti cumplirá 2 años, por lo que la argentina ya se encuentra en los preparativos de su festejo.

