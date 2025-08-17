¡De terror! Desentierran a adolescente y abusan de su cuerpo en el panteón; investigan necrofilia

“Desentierran a adolescente y violan su cuerpo en un panteón” fue la noticia que estremeció a los habitantes de San José de Chiquitos, en Bolivia. Al parecer, una jovencita que se había suicidado fue víctima de la profanación de su tumba.

Esta macabra historia que ocurrió a principios de junio trascendió recientemente en redes sociales. Te contamos los detalles.

Revelan que desenterraron a adolescente para violarla en panteón de Bolivia

Una noticia causó escalofríos e indignación entre los pobladores de un pequeño pueblo llamado Quimome, en San José Chiquitos, donde una jovencita de 16 años que había cometido suicidio en su propia casa, colgándose con una soga de una viga.

Aunque se desconoce la razón por la que la joven se quitó la vida, llamó el macabro acto que ocurrió una vez que la joven fue enterrada en el panteón. Luego de tres días del entierro, los padres se dirigían al panteón para llevar flores a la tumba de su hija y, al llegar, se encontraron una escena espeluznante, la tumba de la joven había sido profanada y su cuerpo estaba desnudo tirado entre matorrales.

“En el pueblo están todos asustados porque nunca había habido ningún caso de necrofilia”, comentó un vecino.

De acuerdo con versiones preliminares, la persona que profanó la tumba de la chica, también había abusado sexualmente del cuerpo de la joven, lo que generó terror entre los habitantes de Quimome.

Tras lo ocurrido, hubo un sospechoso aprehendido y, tanto la Fiscalía boliviana como la Policía iniciaron las averiguaciones correspondientes por un supuesto caso de necrofilia.

¿Qué es la necrofilia?

De acuerdo con la Revista de Medicina Forense y Legal de EU, la necrofilia es una parafilia en la que el agresor obtiene placer sexual al tener relaciones sexuales con personas fallecidas. La mayoría de los países tienen leyes que prohíben esta práctica.

Tras lo ocurrido, internautas en redes sociales, opinaron que este caso podía estar escondiendo muchos más secretos. Algunos aseguraron que es posible que la persona que habría profanado la tumba y abusado sexualmente del cadáver de la adolescente, era alguien que la conocía o que quizás ya la agredía sexualmente desde tiempo atrás. Esta podría ser la explicación del suicidio de la adolescente de solo 16 años.

