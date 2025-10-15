Ver EN VIVO el Victoria’s Secret Fashion Show 2025; Karol G y las hermanas Hadid entre las sorpresas

¡Ya empezó el Victoria’s Secret Fashion Show 2025! Uno de los eventos más esperados de la industria de la moda y, en esta edición, se esperan grandes sorpresas como la participación de Karol G , el posible regreso de las hermanas Bella y Gigi Hadid, así como la aparición en la pasarela de una famosa actriz de la exitosa serie Euphoria.

Si ya estás listo para ver el glamoroso desfile de los Ángeles de Victoria’s Secret, te contamos dónde puedes verlo en vivo desde México este 15 de octubre.

¿Cómo puedo ver el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 desde México?

La edición 2025 del desfile de Victoria’s Secret se lleva a cabo bajo la dirección de Adam Selman, en un local insignia de la marca, ubicado en la 640 Fifth Avenue, en pleno Manhattan. La propuesta de este año evoca la fantasía y la transformación, guiando al público a través de una narrativa que inicia en la mañana y culmina en una atmósfera de “traje de etiqueta”.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se lleva a cabo este miércoles 15 de octubre, en punto de las 19:00 horas, tiempo de las costa este de Estados Unidos. En México, la transmisión comienza a partir de las 18:00 horas. Puedes verlo EN VIVO desde su canal de YouTube.

Karol G hace historia en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

El show contará con la presentación de la famosa cantante colombiana Karol G, quien hace historia como la primera cantante latina en presentarse en este glamoroso desfile.

La famosa intérprete de “Si antes te hubiera...” compartirá escenario con reconocidas artistas internacionales, consolidando un espectáculo musical diverso y contemporáneo. Las famosas que estarán en el show junto a los ángeles de Victoria’s Secret, además de Karol G, son:

Missy Elliot

Madison Beer

TWICE

Las hermanas Bella y Gigi Hadid regresan al Victoria’s Secret Fashion Show

Tras mucha expectación, Gigi y Bella Hadid han regresado oficialmente a la pasarela para la edición 2025 del mundialmente famoso evento de moda.

Mientras Gigi Hadid compartió imágenes tras bambalinas en su Instagram, su hermana Bella se unió a sus compañeras modelos Alex Consani, Adriana Lima y Emily Ratajkowski mientras se preparaban con sus características batas de satén, listas para afrontar uno de los eventos de moda más esperados del año.

Barbie Ferreria, actriz de Euphoria, desfilará en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

La actriz mejor conocida por interpretar a Kat Hernandez en la exitosa serie de HBO “Euphoria”, desfilará en el glamoroso Victoria’s Secret Fashion Show2025.