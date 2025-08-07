Silvana Torres acuchilló a su bebé de 2 años e intentó suicidarse; amiga revela razón del crimen

Silvana Torres, una joven madre de 19 años de edad, tomó un cuchillo y asesinó a su bebé de solo dos años de edad. Después, usó el mismo cuchillo para tratar de suicidarse; sin éxito. Ambas fueron llevadas de emergencia al hospital donde la pequeña niña Antonella perdió la vida, mientras que Silvana logró sobrevivir.

Suscríbete al canal de WhatsApp de adn40

El caso de Silvana Torres causó gran indignación entre los vecinos de Manizales, Colombia, pues no podían creer lo que había sucedido. Te contamos los detalles.

¿Qué hizo Silvana Torres, la joven madre de Manizales, Colombia?

El pasado sábado 26 de julio, las autoridades colombianas acudieron a atender el llamado de los vecinos de un complejo habitacional ubicado en el barrio de San Sebastián en Manizales, Colombia. Los testigos señalaron que escucharon ruido inusual y fuertes gritos que provenían del departamento de la joven madre.

Al ingresar al domicilio, los vecinos hallaron a la joven madre de 19 años y a la niña de dos años y 11 meses con heridas producidas por un cuchillo. Ambas fueron trasladadas de inmediato al hospital, donde Antonella falleció.

Las publicaciones de Silvana Torres en TikTok, donde expresaba frustración y ansiedad por la maternidad, hoy son leídas como posibles señales de alarma. “Quiero tenerlo todo a temprana edad y al no tenerlo me estresa”, escribió antes de atacar a su hija. ¿Fueron gritos de auxilio… pic.twitter.com/mxpckXZlJ1 — LA RAZÓN. CO (@LaRazonCo) July 29, 2025

Silvana Torres logró sobrevivir y fue trasladada a un hospital psiquiátrico donde confesó haber sufrido un ataque de ira y, aunque aseguró no recordar nada, señaló que cuando recuperó la consciencia descubrió el terrible crimen que había cometido.

De acuerdo con el testimonio de Silvana, al saber que sería repudiada por lo que había hecho, tomó la decisión de suicidarse con el mismo cuchillo con el que le había causado graves heridas a su pequeña hija.

Por su parte, la Fiscalía General de Colombia informó que en el departamento donde ocurrió el crimen hallaron el arma punzocortante con el que la pequeña fue lesionada, un celular y varias cartas de despedida escritas por Silvana Torres.

Revelan por qué Silvana Torres mató a su bebé

El asesinato de la pequeña Antonella causó gran indignación en Colombia, pero también causó sorpresa entre los amigos y conocidos de Silvana Torres, pues aseguran que la joven era una madre dedicada y amorosa.

El padre de la pequeña Antonella aseguró que probablemente la joven madre había cometido este crimen como una represalia porque él no quería retomar la relación. No obstante, Magola Valencia, amiga y vecina de Silvana, rompió el silencio y confesó a medios locales que Silvana Torres había entrado en una profunda depresión al terminar su relación amorosa con su expareja, que no era el padre de Antonella.

Magola Valencia aseguró que conocía a Silvana desde los 14 años y que se trataba de una joven muy estudiosa, “era la superniña del colegio”.

“Trabajaba y se estaba esforzando por la niña, ella la amaba. Lo mismo la abuela, ellas daban la vida por esa niña”, contó la amiga de Silvana Torres.

El caso de Silvana Torres abre la discusión sobre la salud mental

Las autoridades colombianas imputaron a Silvana Torres por el delito de homicidio agravado; sin embargo, en su primera audiencia, la madre negó la acusación. Al parecer, los abogados de la joven de 19 años alegarán que padece distintos trastornos psicológicos que incluyen tendencias suicidas.

Silvana Torres podría alcanzar una condena de 33 a 50 años por el asesinato de su hija; no obstante, si la declaran inimputable será enviada a un centro pisquiátrico por alrededor de 20 años.

Exigen justicia para Vicky Arreola, asesinada a puñaladas frente a su hijo de 4 años [VIDEO] Piden justicia por feminicidio de Victoria Arreola, quien fue asesinada por su pareja a puñaladas y con un balazo en la cabeza frente a su hijo de 4 años.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

