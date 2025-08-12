Padre mató de forma sádica a su bebé y se suicidó frente a la cámara de su celular

Un padre de familia mató a su bebé de forma sádica y, después, se suicidó. El hombre usó la cámara de su celular para dejar constancia de sus actos y un mensaje macabro que dedicó aparentemente a la madre del niño.

Estos terribles sucesos ocurrieron en la comunidad El Factor, en República Dominicana, el pasado sábado 9 de agosto. Te contamos los detalles de este lamentable caso.

Padre graba video de la ejecución de su bebé y su suicidio

De acuerdo con medios locales, el padre agresor fue identificado como Melanio López Núñez, conocido como “Buri”. El hombre que al parecer estaba separado de la madre del pequeño, secuestró a su hijo Malvin de dos años de edad.

El hombre había grabado un video en el que se puede ver la forma sádica en la que mató a su hijo y la manera en la que se suicidó. Según las autoridades de República Dominicana, el hombre había ahorcado a su pequeño colgándolo con una soga de un árbol. Él mismo apareció muerto de esta misma manera a un lado del pequeño.

#RepúblicaDomicaba :Un hombre que amenazó a su expareja con matar al hijo de ambos se ahorcó y ahorcó al menor de apenas un año y medio en El Factor, provincia María Trinidad Sánchez (República Dominicana), porque ella se negó a retomar la relación.#Sucesos #Tendencia #News pic.twitter.com/uLWAs4K7PK — Última Hora Venezuela (@ultimahovzla) August 11, 2025

En el video que encontraron las autoridades se puede ver al hombre con una soga en el cuello, mientras que se escucha el llanto desesperado del bebé.

Padre e hijo fueron hallados muertos en el jardín de una casa ubicada en Telanza, municipio de El Factor, en la provincia María Trinidad Sánchez, en República Dominicana.

El hombre revela el mensaje la razón por la que mató a su bebé

Antes de cometer el crimen y suicidio, el hombre dejó un mensaje al parecer dedicado a la madre del pequeño, una mujer identificada como Willianny: “Así tú lo quisiste, gracias por todo”.

Los vecinos aseguran que la madre del niño había abandonado a Melanio López Núñez, porque la golpeaba; sin embargo, la madre del hombre no le había permitido a su nuera llevarse a sus hijos con ella.

