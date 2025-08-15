Sus “fallos” son alegría: Perritos que reprobaron su entrenamiento de policías ahora podrán ser adoptados

Tanto en México como en otras partes del mundo en muchas ocasiones los perros que están entrenando para convertirse en agentes no pasan los exámenes de policías, por lo cual se tiene que comenzar a gestionar qué hacer con aquellos ejemplares que “fallaron” en sus pruebas.

Es por ello que recientemente se dio a conocer que diversas agencias internacionales han creado programas para encontrarle casa a estos perritos, los cuales en gran medida reprueban por contar con actitudes muy dóciles y juguetones.

Entrenan a perros policías en Querétaro para localizar desaparecidos [VIDEO] Los perros policías son capaces de detectar drogas, explosivos y hasta encuentran a personas desaparecidas, tras su entrenamiento.

¿En dónde pondrán en adopción a los perros policías “reprobados”?

Es la agencia Transportation Security Administration (TSA) de los Estados Unidos (EUA) la que dio a conocer que cuenta con programas de adopción para perros que fallaron en sus pruebas para policías, esto con la finalidad de encontrarles un hogar digno para ellos.

Pese a ello, dentro de México existe la Federación Canófila Mexicana que se dedica a encontrarle hogar a perros jubilados, los cuales después de su servicio requieren de una familia que los pueda seguir cuidando hasta el final de sus días.

Agencias que permiten adoptar perros entrenados para policía “reprobados”

Para conocer los procesos de adopción de perros policías en México, lo único que se tiene que hacer es ingresar al siguiente enlace oficial de la federación, llenar los formularios de solicitud y esperar la respuesta de la misma.

Otras agencias que se dedican a encontrarle hogar a los perros policías son las siguientes:

SSC CDMX

Héroes de 4 patas

Adopta un K9

¿Por qué reprobaron los perros como agentes de policía?

En las agencias internacionales los perros que se suelen dar en adopción son aquellos que no pasan las pruebas de personalidad, pues suelen contar con rasgos muy amigables que no los convierten aptos para las operaciones requeridas.

Por su parte, también existe la adopción de perros veteranos que buscan hogar después de su retiro. En México ocurre normalmente cuando tienen entre 7 y 10 años de edad, esto con la finalidad de que puedan contar con una mejor calidad de vida en sus últimos años.

