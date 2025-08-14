Para los amantes del deporte, ponen a precio de remate el Galaxy Watch 7 de 44mm

Amazon sigue con las buenas noticias para sus millones de usuarios y clientes en México, pues recientemente dio a conocer que se le colocó un precio de descuento del 33% al Samsung Galaxy Watch 7 de 44mm, el cual cuenta con uno de los mejores rendimientos para deportistas y personas en general.

Fue a través de su plataforma web oficial, que Amazon anunció el descuento de casi 2 mil pesos en el reloj inteligente de la marca surcoreana, el cual incluso se puede solicitar en colores khaki, plata y beige con opciones de envío gratis en días específicos.

Precio del Samsung Galaxy Watch 7 de 44mm en Amazon

De acuerdo con la tienda en línea de Amazon, el precio original del Samsung Galaxy Watch 7 de 44mm es de 5 mil 399 pesos, sin embargo con el descuento antes mencionado este reloj inteligente se puede adquirir por tan solo 3 mil 599.

Más allá de eso el precio final, se anunció que se puede comprar hasta con tres meses sin intereses con pagos de mil 166.33 pesos, así como con el beneficio de 90 días libres de Amazon Music.

Características del Galaxy Watch 7 de 44mm

Al ser uno de los mejores relojes inteligentes en el mercado nacional e internacional, el Samsung Galaxy Watch 7 cuenta con características propias para deportistas amantes de contabilizar sus avances, así como para personas que busquen notificaciones específicas a “la palma de la mano”.

Las características generales del Galaxy Watch 7 de 44mm son las siguientes:

Sistema operativo Wear OS

Almacenamiento de 32GB

Batería de 425 mAh

Conectividad Bluetooth

Pantalla de 1,5 pulgadas

¿Cómo comprar el Galaxy Watch 7 de 44mm con descuento en Amazon?

Para poder adquirir el Galaxy Watch 7 de 44mm con precio de remate en Amazon, lo único que tienes que hacer es ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda en línea, lugar en el cual deberás seleccionar el producto que más se adapte a tus necesidades y realizar el pago.

Vale la pena señalar que la plataforma cuenta con la opción de envío gratis, esto dependiendo de las características de la compra y demás.

