VIDEO: A días de Halloween, “El Bronco” comparte misteriosa aparición de “brujas” en Nuevo León

El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón , conocido como El Bronco, difundió en sus redes sociales un video en el que se observan luces inusuales presuntamente cerca de su rancho en Icamole, municipio de García, mismas que muchos llaman "brujas".

La grabación ha despertado diversas interpretaciones entre sus seguidores y aficionados a fenómenos inexplicables, especialmente porque estamos a nada del Día de Muertos y Halloween, fechas en las que se multiplican las historias de fenómenos misteriosos y luces fantasmales.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Video muestra luces nocturnas sobre los cerros

En el material compartido en Instagram, se aprecia una luz redonda y brillante que se desplaza sobre un cerro durante la noche. En distintos momentos, la esfera luminosa parece ascender y descender, mientras se escuchan los sonidos de perros y gatos reaccionando al fenómeno.

La grabación también muestra que las “bolas de luz” varían en tamaño e intensidad. En una toma, se ve una luz con forma de flama entre dos cerros; en otra, hasta tres luces aparecen al mismo tiempo.

Rodríguez Calderón señaló que el video le fue enviado de manera anónima y pidió la opinión de sus seguidores:

“Raza, me mandaron este video, ¿qué se hace en estos casos? ¿Alguien que sepa de estos asuntos?”. Con tono de humor, agregó: “Anda muy cerca del rancho en Icamole. ¿Será prudente invitarle unas caguamas? Espero sus consejos.”

Esto generó cientos de comentarios y reacciones en redes sociales, algunos vinculando el fenómeno a lo sobrenatural y otros ofreciendo explicaciones más científicas.

Gatos negros corren riesgo durante Día de Muertos y Halloween [VIDEO] Los gatos negros corren riesgo durante el Día de Muertos y Halloween debido a que son usados en rituales de santería; no permitas su venta o adopción.

¿Se trata de brujas?

En varias comunidades mexicanas se atribuyen fenómenos de luces nocturnas extrañas a la presencia de “brujas”. Esta interpretación se basa en la tradición oral que vincula formaciones luminosas erráticas —esferas de fuego, destellos entre los cerros, movimientos inexplicables— con rituales místicos de hechiceras que realizan ceremonias bajo la noche.

Además, en zonas como el Cerro de la Estrella en la Ciudad de México se ha documentado que las “bolas de fuego” aparecen en noches oscuras, lo que revive antiguas leyendas sobre brujas que volaban o lanzaban luces desde los cerros.

¿Qué dice la ciencia sobre fenómenos lumínicos inusuales?

Aunque no se ha demostrado que el video pertenezca a algún fenómeno en particular, existen dos efectos documentados que podrían dar una explicación lógica:



Fuegos fatuos o “luces del pantano”

Este fenómeno se presenta cuando gases como el metano o el fosfano, generados por la descomposición de materia orgánica en pantanos o zonas húmedas, se elevan y pueden inflamarse al contacto con el oxígeno.

Investigaciones recientes han identificado “microrrelámpagos” en burbujas de gas, que liberan energía y producen destellos luminosos breves.



Este fenómeno consiste en esferas luminosas que pueden tener varios centímetros hasta metros de diámetro, durar varios segundos y parecer moverse aleatoriamente..

Algunas teorías apuntan a descargas eléctricas, plasma o campos electromagnéticos que ionizan el aire.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.