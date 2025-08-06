SAMSUNG Galaxy S25 Ultra Dynamic AMOLED 2X 6.9 pulgadas con 30% de descuento en Liverpool

Si estabas esperando el momento perfecto para renovar tu celular, el mes de agosto puede ser el momento ideal, pues Liverpool tiene disponible una oferta irrepetible: el Samsung Galaxy S25 Ultra Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con 30% de descuento sobre su precio original.

Una oferta que definitivamente tienes que aprovechar, pues se trata de uno de los celulares de gama alta más vendidos en la historia de Samsung. Te contamos los detalles de la oferta.

¿Qué incluye la oferta de Liverpool del Samsung Galaxy S25 Ultra?

El precio original del Samsung Galaxy S25 Ultra en Liverpool es de $32,999 pesos; sin embargo, por tiempo limitado o hasta agotar existencias, el celular más popular de Samsung está disponible por solo $27,507 pesos; es decir, con 30 % de descuento.

También hay versiones como la de 1 TB con descuentos de hasta $35,699 pesos, originalmente con precio de $45,999 pesos.

Características del celular Samsung Galaxy S25 Ultra

Este celular que se ha convertido en el favorito de los clientes de Samsung, cuenta con una pantalla Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con resolución Quad HD+ (3120 × 1440) y hasta 120 Hz.

Cuenta con un diseño premium con estructura de titanio y Gorilla Glass Armor 2, que combina resistencia y estética.

Una de sus principales ventajas es la cámara con un sensor principal de 200 MP, lentes de 50 MP y 10 MP con zoom óptico 5× y digital hasta 100×, además de grabación en 8K. Además,tiene un excelente rendimiento, gracias a su procesador Snapdragon 8 Elite con hasta 16 GB de RAM y variantes de almacenamiento de 256 GB, 512 GB y 1 TB

Y, por la batería no te preocupes, pues cuenta con 5,000 mAh con carga rápida de 45 W y apoyo de carga inalámbrica.

Aprovecha esta oferta imperdible con un ahorro del 30 % de descuento y obtén un celular de gama alta que supera los 30 mil pesos. Además, Liverpool tiene disponibles facilidades de pago en cómodas mensualidades con tarjetas bancarias.

Si tienes tarjeta Liverpool o aliada, puedes activar promociones VIP como 15 % de descuento adicional o comenzar pagos diferidos, hasta en 48 mensualidades.

