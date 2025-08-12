Walmart remata Samsung Galaxy A36, equipo de gama media, con un ahorro de más de 2 mil 500 pesos

El Samsung Galaxy A36 5G está en oferta en Walmart México por 4 mil 498 pesos, antes 6 mil 999 pesos, lo que significa un ahorro de 2 mil 501 pesos. Este modelo de gama media combina diseño elegante, cámara de alta resolución, pantalla inmersiva y batería de larga duración, ideal para quienes quieren un teléfono confiable sin gastar como si compraran un buque insignia.

En adn40 te contamos sus características más destacadas, especificaciones técnicas, ventajas y por qué aprovechar esta oferta, así como los detalles de compra.

Características destacadas: tecnología y diseño que brillan

El Galaxy A36 5G es como tener un asistente personal y un estudio fotográfico en tu bolsillo. Cuenta con inteligencia visual con IA para editar fotos como un profesional y herramientas como el borrador de objetos y creación de filtros personalizados.

Su función “Enciérralo en un círculo y encuéntralo” permite buscar imágenes o texto sin cambiar de aplicación, y su pantalla Super AMOLED de 6.7” con resolución FHD+ y 120 Hz de refresco hace que videos, juegos y navegación luzcan fluidos, con colores vibrantes incluso bajo el sol gracias a Vision Booster.

Especificaciones técnicas: potencia para el día a día

Este teléfono integra un procesador Snapdragon 6 Gen 3, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento (ampliable a 1 TB), lo que lo hace rápido y versátil para multitarea. Su sistema de cámaras incluye un lente principal de 50 MP con estabilización óptica, acompañado de un ultra gran angular de 8 MP y un macro de 5 MP, además de una frontal de 12 MP.

La batería de 5,000 mAh con carga rápida de 45W promete hasta 40 horas de uso, y cuenta con conectividad 5G, Wi-Fi 6, NFC y Bluetooth 5.3. Además, ofrece resistencia IP67 al agua y polvo, lector de huellas en pantalla y altavoces estéreo.

Ventajas: por qué es una gran compra

El Galaxy A36 ofrece un rendimiento equilibrado para apps exigentes, juegos y streaming. Su cámara con OIS y funciones de IA lo convierte en un aliado para la fotografía, y su pantalla de alta calidad es perfecta para entretenimiento.

La batería y la carga rápida aseguran autonomía, mientras que su conectividad moderna y resistencia al agua y polvo lo hacen práctico para uso diario o actividades al aire libre. Está desbloqueado, por lo que funciona con cualquier operador.

¿Por qué aprovechar la oferta de Walmart?

Este remate de 4 mil 498 pesos representa un ahorro del 36% frente a su precio original. Walmart ofrece financiamiento a 12 meses, garantía de 12 meses con Telmov, entrega rápida y devoluciones en 30 días.

Con una calificación promedio de 4.5 estrellas en 48 reseñas, los compradores destacan su diseño, cámara y fluidez. Es una oportunidad limitada, por lo que el stock podría agotarse pronto.

¿Dónde comprar el Samsung Galaxy A36?

Está disponible en Walmart.com.mx con envío a domicilio (entrega estimada en CDMX el 13 de agosto) o recogida en tienda sin costo. Lo vende Telmov y lo envía Walmart, con opción de otros colores y configuraciones a precios variables.

