Prepárate para el regreso a clases 2025; Walmart pone a súper precio la Samsung Galaxy Tab A9+

Samsung lanza al mercado mexicano una promoción atractiva para su Galaxy Tab A9+ en color gris, con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, una oferta que vale la pena para el regreso a clases 2025.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

El modelo Galaxy Tab A9+ fue lanzado por Samsung el 17 de octubre de 2023, destaca por contar con una pantalla TFT LCD de 11 pulgadas, resolución de 1920 × 1200 píxeles y tasa de refresco de 90 Hz.

Precio del Galaxy Tab A9+

Originalmente tenía un precio de cuatro mil 999 pesos, pero ahora se ofrece en dos mil 899 pesos, representando un ahorro de dos mil 100 pesos. Además, hay promoción de hasta 12 meses sin intereses, con cuotas aproximadas de 241.58 pesos al mes.

Celulares registran fallas en México por la ola de calor [VIDEO] Las fallas de los celulares se han incrementado en un 50% debido a la ola de calor; alertan de posibles explosiones en las pilas y daños en las pantallas.

En Walmart , esta oferta en México es una oportunidad muy atractiva para quienes buscan una tablet versátil, potente y bien equipada para uso cotidiano, multimedia o estudio, sin pagar una fortuna.

Características del Galaxy Tab A9+

Integra el chipset Snapdragon 695 5G, con configuración de 8 GB de RAM y 128 GB de memoria interna, ambas ampliables mediante micro-SD hasta 1 TB.

En cuanto al hardware, tiene una batería de 7 040 mAh con carga rápida de 15 W, cámara trasera de 8 MP, cámara frontal de 5 MP, Android 13 actualizable hasta Android 15, además son cuatro altavoces compatibles con Dolby Atmos.

Opinión de usuarios: ¿Vale la pena esta oferta?

Opiniones y análisis recientes destacan la relación calidad-precio de esta tablet. Por ejemplo, Android Central resalta que con este descuento (casi 30 %) el A9+ ofrece un diseño metálico, multitarea fluida, batería de larga duración —hasta 20 h por carga— y funciones como split-screen y Samsung DeX, aunque no incluye soporte S Pen.

Durante el Prime Day 2025 , el modelo de 64 GB alcanzó un precio de 132.99 dólares (40 % menos). En España, AliExpress lo promocionó con descuento mayor al 67 %, destacando también su pantalla de 11”, Snapdragon 695, 4 GB de RAM y batería robusta.

Aunque algunos usuarios con configuraciones de menor RAM/almacenamiento reportaron cierto lag o lentitud, en configuraciones más altas (como la de 8 GB/128 GB) el desempeño suele ser fluido.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.