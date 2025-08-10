Las 5 mejores películas para que los niños disfruten sus vacaciones, según ChatGPT

Los estudiantes de nivel básico tienen más de un mes de vacaciones verano y no es fácil para los padres de familia entretenerlos todo el día y a la vez cuidar qué es lo que ven en la televisión, es por ello que OpenAI de ChatGPT recomienda 5 películas para niños con el objetivo que se distraigan y aprendan valores.

Los niños de preescolar, primaria y secundaria tienen 46 días de vacaciones y durante estos días, pueden disfrutar de entretenimiento de calidad apropiado para su edad. El equipo de adn40 le preguntó a ChatGPT cuáles eran las mejores 5 películas para disfruten del tiempo libre y esta fue su respuesta.

¿Cuáles son las 5 mejores películas para que los niños vean en vacaciones?

Encanto de Disney

1. Encanto: La película animada de Disney transporta al espectador a Colombia para seguir la historia de la familia Madrigal, donde cada miembro posee un don especial, excepto Mirabel. El filme se estrenó en 2021 y ofrece momentos emotivos y divertidos que conectan con niños y adultos.

Jumanji: En la Selva nueva versión

2. Jumanji: En la Selva: La nueva versión del clásico de los 90 presenta un videojuego que transporta a sus jugadores a un mundo lleno de desafíos. Es protagonizada por Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan. Es una excelente opción para quienes buscan risas, adrenalina y conectar con la naturaleza.

Coco de Disney

3. Coco: La película es una joya inspirada en la tradición mexicana del Día de Muertos , una de las celebraciones más importantes de México. Miguel, un niño apasionado por la música, viaja al mundo de los difuntos para descubrir la verdad sobre su familia. El filme es alegre, pero también muy emotivo porque hace recordar a los que se nos adelantaron en este mundo.

Paddington 2

4. Paddington 2: Se trata de la secuela británica que narra las aventuras del adorable oso Paddington, que busca regalarle un libro muy especial a su tía Lucy. Mezcla ternura y comedia, garantizando una sonrisa en el rostro. Su mensaje principal es la bondad y la comunidad, por lo que es ideal para ver en familia.

Spider-Man: Sin Camino a Casa para mayores de 17 años

5. Spider-Man: Sin Camino a Casa : Peter Parker nuevamente se enfrenta a grandes desafíos, esta vez ocasionados por él al tratar de que el mundo no recuerde su identidad. Su deseo se complican y termina trayendo villanos de otros universos. Se recomienda para mayores de 17 años.

¿Dónde se pueden ver las películas para niños?

Encanto – Disney+

Jumanji: En la Selva – Amazon Prime Video

Coco – Disney+

Paddington 2 – HBO Max y Amazon Prime Video

Spider-Man: Sin Camino a Casa – Apple TV y Amazon Prime Video



