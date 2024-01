Jack Black y Jason Momoa formarán parte del elenco del live action de Minecraft

Minecraft, el videojuego sensación llegará a la pantalla grande en una nueva película live-action protagonizada por dos grandes estrellas de Hollywood. Esta esperada adaptación cinematográfica del popular juego estará acompañada de Jack Black y Jason Momoa, además de otras grandes celebridades aún por anunciar.

Jack Black, conocido por sus papeles en comedias como Nacho Libre, Escuela de Rock o Jumanji: The Next Level, se reencontrará con el director Jared Hess, con quien ya trabajó en la primera de estas películas. El actor también ha participado en otras adaptaciones de videojuegos, como The Super Mario Bros. Movie, Borderlands y la saga Kung Fu Panda, por lo que su incursión a Minecraft podría parecer una esperada sorpresa.

Jason Momoa, por su parte, es uno de los actores más populares del momento, gracias a su papel de Aquaman en el universo cinematográfico de DC Comics. El actor también ha protagonizado series como Game of Thrones, See o Frontier, y películas como Conan el Bárbaro, Dune o Sweet Girl.

La película de Minecraft, que cuenta con el respaldo de Warner Bros. y Legendary, se basará en el exitoso videojuego creado por Mojang Studios, que fue adquirido por Microsoft en 2014. El juego, que debutó en 2011, es uno de los más vendidos de la historia y tiene más de 140 millones de usuarios mensuales. Se trata de un juego de estilo sandbox, que permite a los jugadores construir mundos en 3D con bloques de colores. El juego también ha dado lugar a varios spin-offs, como “Minecraft: Story Mode”, “Minecraft Earth”, “Minecraft Dungeons” y “Minecraft Legends”.

Aún no se han revelado muchos detalles sobre la trama o el guión de la película, que ha sufrido varios cambios de director a lo largo de los años. Lo que sí se sabe es que la producción comenzará pronto en Nueva Zelanda, y que la fecha de estreno prevista es el 4 de abril de 2025.

La película de Minecraft promete ser una aventura épica y divertida para toda la familia, que tomará la esencia del videojuego y también atraerá a nuevos espectadores.

