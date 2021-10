Revelan posible escena de Daredevil en ‘Spiderman: Sin camino a casa’

Spiderman: No Way Home está a menos de dos meses de su estreno mundial y los fanáticos no paran de compartir teorías sobre los personajes que aparecerán en la nueva entrega del arácnido. Además de los tres Spiderman, los seis siniestros y Venom, ahora se ha corrido el rumor de que Daredevil protagonizará una escena en la película.

El sitio web Giant Freakin Robot filtró en su portal la descripción de la escena en la que Charlie Cox regresará a su papel de Matt Murdock quien, de acuerdo con la filtración, será el abogado de Peter Parker (Tom Holland) ante el juicio legal en su contra por el ataque con drones en Londres que se vio en Spiderman: Far From Home.

La escena en cuestión mostrará a Matt Murdock hablando con Peter Parker, quien le asegura que legalmente es inocente, aunque Happy Hogan (Jon Favreau) todavía tendrá algunos problemas legales a los que debe hacer frente.

Peter agradece a Murdock diciéndole que es un buen abogado. En ese momento, un grupo de inconformes lanza a la pareja un ladrillo el cual, haciendo uso de sus reflejos de Daredevil , es atrapado por Murdock quien posteriormente responde a Peter: “Soy un muy buen abogado”.

Según Giant Freakin Robot, este será el gran momento para el personaje de Charlie Cox pues, a pesar de que no utilizará el traje rojo del Diablo de Hell’s Kitchen, hará gala de sus habilidades sobrehumanas.

Daredevil protagonizará escena en Spider-Man: No Way Home

No obstante, señalaron que no es seguro que se trate del mismo personaje visto en la producción de Netflix, pues cabe la posibilidad de que esta parte de la historia se desarrolle en un universo distinto del ya visto en el UCM.

Aunque es una revelación bastante detallada, se debe tener en cuenta de que se trate tan sólo de otra filtración falsa de las muchas que han surgido alrededor de la película, pues los co productores de la cinta no han confirmado la participación de Charlie Cox.

Lo que sí es seguro es que esta producción será una de las más ambiciosas de Marvel Studios, pues ya se ha confirmado la participación de Alfred Molina quien regresará como Doctor Octopus y, posiblemente, el Venom de Tom Hardy también aparezca en pantalla el próximo 17 de diciembre cuando se estrene Spiderman : No Way Home.

Spider-Man: Sin Camino a Casa | Teaser Tráiler Oficial | Marvel Studios

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

ME