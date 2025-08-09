Descuento de 10 mil pesos; súper oferta y gran precio del Samsung Galaxy S25 Edge en Amazon

El Samsung Galaxy S25 Edge fue anunciado oficialmente el 13 de mayo y lanzado el 30 de mayo del mismo mes. Es el modelo más delgado de la línea Galaxy S, con tan solo 5,8 mm de grosor y un peso de 163 gramos.

Diseñado para ser elegante y manejable, el S25 Edge cuenta con un marco de titanio y cristal Gorilla Glass Ceramic 2. Integra una pantalla Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,7″ con refresco adaptable de 120 Hz, HDR10+ y un brillo máximo de hasta 2 600 nits.

Características del Samsung Galaxy S25 Edge

Integra el potente procesador Snapdragon 8 Elite, optimizado para tareas de Inteligencia Artificial (IA) y eficiencia energética. Viene acompañado por 12 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 256 GB o 512 GB.

En la parte trasera, ofrece un sistema de dos cámaras: sensor principal de 200 MP y ultra gran angular de 12 MP, acompañado de una cámara frontal de 12 MP.

A través de software, logra hasta 10× zoom digital con calidad óptica, además de funciones avanzadas como grabación en 4K a 120 fps, modo Log y herramientas de IA para el procesamiento de imágenes.

La integración con Galaxy AI es profunda, incluyendo Gemini Live, Now Bar, asistentes visuales como Drawing Assist, borrado de audio y el ProVisual Engine para optimizar fotografías con IA.

La gran batería del Samsung Galaxy S25 Edge

Cuenta con una batería de 3,900 mAh, más compacta que la de los modelos Ultra, lo que refleja su enfoque en un diseño ultradelgado.

La potencia de carga es moderada: 25 W por cable y 15 W inalámbrico (Qi2). En uso mix, logra una jornada completa, aunque usuarios exigentes podrían necesitar una batería externa.

Precio con promoción en Amazon del Samsung Galaxy S25 Edge

En tiendas como Amazon México , hay una promoción que lo muestra a 17 mil 999 pesos, es decir, un 37% de ahorro sobre un precio original de 28 mil 499 pesos.

Con 15 meses sin intereses a mil 199.93 pesos y 90 días gratis de Amazon Music.

