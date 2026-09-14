La Granja VIP 2026 cumplió su primera semana y ya conocimos al primer eliminado; sin embargo, la polémica en redes sociales se generó por una tremenda pelea entre Manelyk y Rafa Mercadante, en plena Gala de Eliminación.

La reina de los realities no se quedó callada y enfrentó al famoso actor y conductor, quien hizo un comentario muy incómodo acerca del pasado de la influencer que fue estrella de Acapulco Shore. Te contamos los detalles.

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¿Por qué se pelearon Manelyk y Rafa Mercadante?

Durante la Gala de Eliminación de este domingo 13 de septiembre, Adal Ramones llamó aparte a los cuatro nominados de la primera semana: Manelyk, Rafa Mercadante, La Coreañera y Kevyn Contreras.

Una vez en la sala de nominaciones, Adal Ramones le presentó a cada uno de los participantes un video en el que el resto de los granjeros hablaban de ellos. En el caso de Manelyk, los comentarios más fuertes vinieron de Rafa Mercadante, quien también se encontraba en la tabla de nominados.

En el clip se escuchó a Rafa Mercadante asegurar que Manelyk había ganado fama gracias a que participó en programas en los que vendía su cuerpo. Un desafortunado comentario que ofendió a la influencer, quien de inmediato le reclamó al actor.

“¿Pero, vendo mi cuerpo? Eso es muy grave, eso es ser una prostituta, vender mi cuerpo y que yo tenga relaciones sexuales, me hace una mala mujer?”, increpó Manelyk.

Asimismo, la famosa le comentó que durante su participación en todas las temporadas de Acapulco Shore tuvo un novio, por lo que no tenía relaciones íntimas con muchas personas, como aseguró el famoso. “Primero infórmate”, señaló Manelyk.

¿Quién salió de La Granja VIP 2026?

Tras una primera semana complicada para algunos participantes, los votos del público decidieron que la primera eliminada del reality fuera La Coreañera. La salida de la joven cantante, cuyo nombre real es Abigail Pak, no fue una sorpresa para nadie, pues desde hace varios días, la intérprete había expresado su deseo por salir.

En entrevista con la host digital del reality, Mallezaa, la amante de la cumbia sonidera explicó que el instante en el que decidió salir de La Granja VIP fue cuando comprobó que a pesar de ser amable como María Karunna, algunos participantes como Manelyk tenían un comportamiento agresivo.

Calendario de actividades de La Granja VIP

Domingo de La Gala Gala de eliminación y definición de rumbos en la competencia.

de Gala de eliminación y definición de rumbos en la competencia. Lunes del Capataz: Prueba para definir el liderazgo y control de la semana.

Prueba para definir el liderazgo y control de la semana. Martes de Nominación: El capataz elige a un granjero y a un peón para que se enfrenten.

de El capataz elige a un granjero y a un peón para que se enfrenten. Miércoles de Asamblea: Espacio para nominar.

de Espacio para nominar. Jueves de Salvación: Prueba o dinámica para retirar de la cuerda floja a algún nominado.

de Prueba o dinámica para retirar de la cuerda floja a algún nominado. Viernes de Traición: Giro inesperado en las alianzas y estrategias de los habitantes.

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