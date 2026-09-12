Sí, Aespa brilló como nunca durante su presentación en el Palacio de los Deportes, a pesar de la tormenta eléctrica que cayó sobre la Ciudad de México (CDMX) y por primera vez en la historia su concierto estuvo Sold Out, lo que demuestra una vez más que el gusto por el K-Pop se sigue expandiendo.

Durante dos horas y media, Aespa lo dio todo en el escenario y su sorpresa por el ánimo mexicano fue notable, sobre todo cuando interpretaron grandes éxitos como “Serenade”, “LEMONDE”, “BLACK MAMBA” y “Supernova”, ya que el público se las sabía de memoria.

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Aespa está enamorada de la comida mexicana

La comida mexicana fue algo que sin duda resaltaron las jóvenes cantantes sobre lo que más les gusta de nuestro país, además del carisma de la población, la naturaleza y su arte.

Además, recordaron que esta es la segunda vez que vienen a México (Karina y Winter) durante 2026, ya que asistieron al Estadio Guadalajara para apoyar a Corea del Sur durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

México se enamora del regreso de #aespa



El concierto de aespa fue SOLD OUT en el Palacio de los Deportes y los mexicanos las recibieron con los brazos abiertos



Giselle, Ningning, Winter y Karina hicieron vibrar al público con 'LEMONADE', 'Can't Help Myself', 'YEPPI YEPPI' ,… pic.twitter.com/tX6U3INw1b — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 13, 2026

Aespa promete volver a México próximamente

Ante la gran aceptación del público y al ver que cada vez más fans se aprendieron sus coreografías, Giselle, Ningning, Winter y Karina prometieron regresar a México muy pronto, por lo que pidieron a los asistentes esperar por su regreso y dar nuevamente su apoyo.

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