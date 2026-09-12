Lady Gaga es mamá y estas son las primeras imágenes de su bebé a lado de Michael Polansky

Lady Gaga, apodada como la “Madre Monstruo”, se convirtió oficialmente en mamá y dio la bienvenida a su bebé, de la mano del empresario Michael Polansky, y la noticia rápidamente se ha esparcido, debido a lo discreto que fue su embarazo, por no decir “secreto”.

La intérprete de “Bad Romance”, quien había manifestado con anterioridad su interés de convertirse en madre, fue vista por primera ves cargando a un bebé, a lado del filántropo estadounidense y otra persona.

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¿Qué se sabe del bebé de Lady Gaga?

Las primeras imágenes fueron compartidas por Page Six y en ellas se puede observa cómo el bebé está envuelto en un fular beige. La cantante porta gafas negras, sandalias y un pantalón tipo pijama, mientras que a Michael se le ve con una sudadera café, una gorra negra y un short del mismo color.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce el sexo del bebévuelta al mundo, su nombre y cuándo nació. Ni la cantante de “Judas”, ni su pareja se han pronunciado al respecto, pero luego de que las imágenes dieran la solo es cuestión de tiempo para que esto sea revelado.

Lady Gaga (Pagesix | Página Web)

Lady Gaga y su deseo de ser mamá

Fueron varias las ocasiones en que Lady Gaga habló sobre ser mamá, por ejemplo, en diciembre de 2019 señaló que entre sus planes a futuro quería que los bebés formaran parte de vida.

Asimismo, en una entrevista de marzo de 2020 con InStyle, la cantante de “Edge Of Glory” dijo que tenía mucha ilusión de tener hijos.

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