La Granja VIP 2026: ¿El granjero que sería el primer eliminado hoy 13 de septiembre?

La Granja VIP 2026 cumplió su primera semana y el público, con su voto, decidió quién sería el primer granjero eliminado de la competencia. ¿Se quedó tu favorito?

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¿Quiénes son los peones de la segunda semana de La Granja VIP 2026?

Durante la Gala de Eliminación de La Granja VIP, los granjeros eligieron a tres peones, y el público con su voto, tuvo que elegir un cuarto peón. Es importante recordar que en esta segunda temporada doblemente animal, los peones no solo se encargan de las actividades más complicadas, sino que también son los que comen menos.

Entre los más votados estuvieron: Mono, Julio Camejo y Carlos Trejo.

¿Cómo votar la granja VIP?

Una vez que se den a conocer los granjeros nominados, el público podrá decidir con su voto quiénes serán los participantes que se queden una semana más en el reality y quién será el eliminado de la segunda semana. Para votar en La Granja VIP segunda temporada debes seguir estos pasos:

Entra a la granjavip.tv/vota o da clic AQUÍ

o da clic Elige y reparte tus 10 votos

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